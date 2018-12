Nina Moric e Corona inseparabili anche a Natale: il gesto di lei è sorprendente

Nina Moric e Fabrizio Corona sempre più vicini: la coppia passerà insieme la vigilia di Natale

Nina Moric e Fabrizio Corona, anche da separati, sono oggi una delle coppie più amate e seguite del mondo dello spettacolo. Da quando hanno ripreso a frequentarsi la loro, dopo anni di dissidi e discussioni, la loro complicità ritrovata ha nuovamente acceso le speranze dei fan. I due, comunque, hanno sempre ribadito di volersi un gran bene ma di non essere intenzionati a tornare insieme. Nina e Fabrizio si stanno però impegnando ad andare d’accordo per il bene del figlio. È grazie all’amore che provano per Carlos se, tutti e tre, sono ritornati ad essere una famiglia. A confermare queste buone intenzioni, oggi, è arrivato anche l’ultimo gesto della Moric. Quest’ultima, come raccontato su Instagram, ha invitato Corona a passare la vigilia di Natale a casa sua, considerandolo quindi a tutti gli effetti un membro della sua famiglia.

Nina Moric e Fabrizio Corona passeranno la vigilia di Natale insieme: il racconto sui social

Quello di Nina Moric nei confronti di Corona è un gesto sicuramente molto importante. A fronte di tutto quello che è successo in passato tra i due e considerando tutte le promesse che si sono fatti recentemente, l’invito della modella questa sera rimane uno dei regali più belli per Fabrizio. Nessuno della famiglia – né lei, né Carlos né Corona – rimarrà quindi lontano dall’altro in una delle serate più belle dell’anno. Sarà per questo motivo che sia lei che l’ex fotografo (pochi minuti fa tramite l’Instagram stories di lui) sono apparsi felici e sorridenti nel raccontare ai proprio follower i piani per l’imminente cena di Natale.

Fabrizio Corona derubato in casa: ladri fanno irruzione nel suo appartamento

La giornata non sarà iniziata nel migliore dei modi per Fabrizio Corona che, stanotte, è stata vittima di un furto in casa propria. Qualcosa ci dice che però, viste le premesse, potrebbe concludersi egregiamente grazie a Nina e alla compagnia di Carlos. Un modo sicuramente eccellente per dimenticare i dispiaceri e pensare ad altro insieme al figlio che, ad oggi, rimane l’unico grande amore della sua vita.