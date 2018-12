Fabrizio Corona derubato: ladri in casa il giorno prima di Natale

Corona furioso: il giorno prima di Natale dei ladri entrano in casa di Fabrizio e lo derubano

Ladri entrano in casa di Corona e devastano l’appartamento dell’ex fotografo. È successo stanotte e a dare la notizia è stato Fabrizio stesso sui social mostrando a tutti i suoi follower quello che era accaduto. In diverse Instagram stories ha fatto vedere come i malintenzionati hanno ridotto la sua abitazione, apparendo (ovviamente) molto irritato e infastidito della cosa. Dai video condivisi da Corona è possibile vedere vestiti sparsi ovunque, oggetti rotti a terra, stanze in disordine e persino una bibita aperta e consumata dai ladri prima di lasciare il posto. Questa non è la prima volta in cui, purtroppo, l’ex re dei paparazzi si trova a dover fare i conti con una situazione del genere. In passato lo stesso Fabrizio è stato vittima di diversi furti e, proprio per questo motivo, lui stesso si è detto stanco e stufo della cosa.

Fabrizio Corona derubato in casa: la richiesta a Matteo Salvini

Con Fabrizio Corona ieri sera, proprio nel momento in cui ha fatto rientro a casa, c’era anche il figlio Carlos e un amico. “Prima o poi mi faccio 30 di galera” ha scritto Corona in una delle storie pubblicate su Instagram dove, come accennato sopra, mostrava le condizioni in cui aveva trovato il suo appartamento “A meno che la legge di Matteo Salvini non mi salvi”. Un chiaro sfogo quello di Fabrizio che, per l’ennesima volta, è stato vittima di un’ingiustizia bella e buona e che, probabilmente per questo motivo, si è rivolto direttamente al Ministro dell’Interno italiano per avere risposte concrete.

Fabrizio Corona di nuovo vittima di furto: dopo pochi mesi l’incubo si ripete

Questa non è la prima volta che dei ladri entrano in casa di Corona derubandolo dei propri averi. Dall’ultima volta che è successo, purtroppo, sono passati solo pochi mesi (sempre quest’anno, subito dopo l’estate e poco prima dell’ingresso di Silvia Provvedi nella casa del Gf Vip). Ieri sera Fabrizio ha dovuto far fronte nuovamente ad un’altra situazione difficile.