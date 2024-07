Nina Moric. Sui social scatti infuocati con il nuovo amore. Chi è?

Ne è passato di tempo da quando Nina Moric e Fabrizio Corona erano la coppia del momento. La loro storia – con tanto di matrimonio – durò per ben 8 anni, dal 1999 al 2008. Da allora, entrambi hanno più volte ritrovato l’amore. Mentre l’ex paparazzo aspetta di conoscere il suo secondo figlio – che avrà dalla modella Sara Barbieri – la showgirl ha da poco pubblicato degli scatti in compagnia di quello che sembrerebbe essere il nuovo fidanzato.

L’amore arriva sempre in modo inaspettato, o almeno così sembra per Nina Moric. Solo poco tempo fa infatti, la modella era stata al centro di un gossip che la vedeva coinvolta in un ritorno di fiamma con una sua vecchia conoscenza. A lanciarlo era stato Dagospia, che il mese scorso aveva parlato di un riavvicinamento a Daniele Radini Tedeschi, storico dell’arte ex fidanzato della showgirl.

Il riavvicinamento però – sempre che ci sia stato davvero – non sembra essere durato molto. A smentirlo è stata la stessa Nina, attraverso i suoi canali social.

Inaspettatamente, l’ex modella ha condiviso nelle sue storie Instagram uno scatto che lascia spazio a pochi dubbi. Nella foto, la Moric è avvinghiata ad un ragazzo e lo bacia appassionatamente. Solo pochi minuti dopo la pubblicazione del bacio, in molti si sono chiesti chi fosse questo misterioso uomo. Anche perché, una cosa è certa: non si tratta chiaramente di Daniele Radini Tedeschi.

I dubbi dei followers della showgirl però, sono stati presto chiariti. Successivamente infatti, Nina ha pubblicato un’altra foto, dal sapore romantico. Stavolta però, lo scatto è ricondiviso direttamente dall’account di colui che sembra proprio essere la sua nuova fiamma. Così, possiamo avere qualche informazione in più sull’uomo.

Il suo nome è Stefano ed è sicuramente più giovane della sua nuova frequentazione, che – come sappiamo – ha compiuto 48 anni lo scorso 22 luglio, con tanto di festa low-cost. Stefano – di cui non sappiamo il cognome – è un grande viaggiatore. Sono infatti numerose le mete che ha visitato, tutte documentate proprio sul suo account Instagram. E’ un ingegnere e un commissioning manager, qualifiche che ha ottenuto dopo aver studiato in Inghilterra, presso la London South Bank University.

In ogni caso, se si spulcia bene sul suo account, si potrà notare che quelle delle ultime ore non sono le prime foto che i due pubblicano insieme. Sembra infatti che Nina frequenti l’uomo da almeno un mese e che, sicuramente, i due si sono conosciuti a Milano. Chissà allora se questa non sia davvero l’inizio di una vera e propria storia d’amore per la Moric.