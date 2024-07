Nina Moric: compleanno ‘low cost’ senza il figlio. Cosa le succede?

Ieri sera Nina Moric ha postato alcune storie Instagram che la ritraevano intenta a festeggiare il suo compleanno. La Moric si è presentata in un locale di cucina giapponese nella periferia sud della Capitale. In abito azzurro con tanto di treccine in stile “africano” l’ex modella ha festeggiato con pochissime persone. Lei sembra felice e posta anche un video che raccoglie una serie di sue storiche immagini. I festeggiamenti decisamente sobri lasciano trapelare qualcosa in più sul periodo che la Moric sta vivendo. Sia le persone presenti, che il ristorante così come gli abiti indossati ci raccontano di una Nina Moric morigerata ed attenta anche al lato economico.

Non poco tempo fa era uscita la notizia che sia Nina Moric che Asia Argento non avessero ancora pagato la parcella dell’avvocato (vedi anche Nina Moric e Asia Argento, debiti con l’avvocatessa: “Mai pagata”). Di recente anche Fabrizio Corona si era espresso sulla sua ex moglie. Parlando della Moric aveva riferito di non avere rapporti con lei se non in relazione al figlio Carlos. E aveva fatto intuire che la situazione emotiva della Moric fosse piuttosto instabile. Poi anche la mamma di Fabrizio Corona si era espressa con dei messaggi rivolti alla ex nuora in cui la criticava pesantemente. Insomma Nina Moric, come sempre, subisce le critiche di chi la circonda e, forse per questo, ha deciso di allontanarsi da tutti.

Nina Moric: compleanno sobrio lontana da chi l’ha ferita

Ciò che colpisce maggiormente è che Nina abbia passato il compleanno in una realtà estremamente semplice. Circondata da persone “comuni” e in luogo lontano dalla vita mondana. Certo dalle foto non sembra essere presente neanche il figlio Carlos. Sappiamo, dalle ultime parole di Fabrizio Corona, che Carlos si trova in cura presso una comunità. Sappiamo anche, però, che ha festeggiato il compleanno del papà e che ha persino passato qualche giorno di vacanza con lui. Allora ci chiediamo perché non abbia voluto festeggiare anche la mamma? Recentemente, ospite del podcast Gurulandia, Carlos aveva dichiarato di essere maggiormente legato alla mamma.

Queste le sue parole: “Una delle mie prime parole è stata papà, però penso di volere più bene alla mamma. Perché con la mamma io ho un rapporto… A mio papà voglio tantissimo bene, però mia madre è più dolce”. Forse Nina sta rispettando il momento delicato del figlio e gli sta lasciando il suo spazio. O forse lei stessa sta cercando un equilibrio per poter tornare da lui più forte. Non lo sappiamo ma speriamo che presto possano riunirsi.