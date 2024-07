Nina Moric e Asia Argento, debiti con l’avvocatessa: “Mai pagata”

La confessione al settimanale Gente è stata una vera e propria liberazione per la famosa avvocatessa Annamaria De Pace, la quale ha rivelato che due ex clienti vip non hanno mai pagato la parcella.

Settantasei anni e un grande pelo sullo stomaco, la De Pace, esperta in cause matrimonialiste da oltre quarant’anni, non risparmia nessuno, nemmeno quando si tratta di nomi importanti nel panorama dello spettacolo italiano. Stavolta, a finire nel mirino della temutissima legale sono state Asia Argento e la showgirl Nina Moric, che a quanto pare non hanno mai pagato il servizio offerto dall’avvocatessa.

Al settimanale, la donna si è raccontata con la solita passione che la contraddistingue, parlando della sua vita privata e di cosa le piace fare al di fuori del mondo lavorativo. Come aveva già detto durante l’intervista a “Belve”, non cita mai pubblicamente le controversie dei suoi assistiti – come la coppia Totti–Blasi -, ma parla “solo di quelli che non la pagano”. Ed è questo che ha fatto anche stavolta, togliendosi a quanto pare un grosso sassolino dalla scarpa. Quando, durante l’intervista le viene chiesto di fare i nomi, l’avvocatessa Annamaria Bernardini de Pace, sputa il rospo:

“Nina Moric e Asia Argento non hanno pagato. Ci sono alcuni che pensano che io debba essere ripagata per accostare il mio nome al loro, ma il mio nome è più lungo”

Una bella stoccata che non è passata inosservata e che sicuramente farà riflettere le due vip, impegnate con lei diversi anni fa nell’intentare una causa contro gli ex mariti dopo il divorzio. Nina Moric ancora oggi continua la sua battaglia contro Fabrizio Corona, mentre Asia Argento non ha mai posato l’ascia di guerra nel rapporto ormai concluso con il musicista Morgan.

De Pace, la prima causa e il sogno nel cassetto

Durante l’intervista, Annamaria ha fatto un tuffo nel passato ricordando uno dei lavori che più l’hanno colpita – e sconvolta ndr -, quello di Ornella Vanoni contro Silvio Berlusconi. Al giornale ha raccontato di aver vinto la sua prima “causa vip” nel lontano 1984, quando la cantante si era rivolta a lei per non essere mai stata pagata dopo una trasmissione. La sua bravura emerse sin da subito e fece ottenere alla Vanoni ben 300 milioni.

Dopotutto, Annamaria Bernardini De Pace non è solo una grande avvocatessa divorzista, ma ha anche un innegabile carisma davanti alle telecamere. Alla domanda “Cosa avrebbe fatto se non fosse stata un avvocato?” ha risposto sicura: “La soubrette”. Voi ce la vedreste?