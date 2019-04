Nina Moric, silenzio rotto su Corona: come sta. Poi affondo su Karina

Nina Moric in confidenza: silenzio rotto su Corona (“Ecco come sta realmente”), l’affondo su Karina Cascella e i rapporti con Asia Argento

Nina Moric si confessa. La modella croata, nelle scorse ore, ha aperto alle ormai celebri domande su Instagram Stories, esaurendo tutte le curiosità dei fan e facendo chiarezza su diversi argomenti che l’hanno vista protagonista di recente. Per la prima volta dopo il ritorno in carcere di Fabrizio Corona ha confidato come sta realmente l’ex re dei paparazzi; è tornata anche a parlare di Karina Cascella con cui ha avuto uno scontro a fuoco in tv pochi giorni fa durante la trasmissione Live – Non è la d’Urso. Spazio poi ad Asia Argento, che nei mesi scorsi ha avuto un flirt con Corona, e a Luigi Favoloso, con cui ha (o ha avuto?) una storia sentimentale.

“Fabrizio ha la febbre ma sta bene, non credete a chi dice c….te”. Le parole di Nina su Corona

“Ho saputo che ha la febbre, ma sta bene”, esordisce Nina rispondendo a chi le ha chiesto news sullo stato di salute di Corona. “Non credete – aggiunge – a chi spara c….te tipo Urtis che dice che potrebbe suicidarsi. Sono c… che dicono giusto per far parlare gli idioti”. Lo porta lei Carlos a trovare il padre? “Per ora lo ha portato la nonna, ma se capita lo porterò anche io”. Si scivola sullo scontro in tv che l’ha impegnata con Karina Cascella. Qualcuno le ha fatto notare che dopo la puntata, sui social, l’opinionista non le ha fatto ‘buona pubblicità’. “I talk show dovrebbero essere come lo sport. Finiti ci si dovrebbe stringere la mano e pensare alla prossima partita. Se lei continua a parlare vuol dire che ha una vita vuota”, conclude la Moric, non andando per il sottile.

Nina: la risposta su Asia Argento e Luigi Favoloso

I più curiosi hanno chiesto anche un’opinione su Asia Argento, attrice con cui Corona ha avuto un chiacchierato flirt nei mesi scorsi. Con lei è in buoni rapporti? “Certo che sì. Perché non dovrei? La trovo una gran bella persona, anzi la saluto”. Infine l’argomento sentimentale. Con Favoloso si sente ancora? Stavolta Nina si tace e piazza un emoticon che si tappa la bocca. Questa sfera non si tocca. D’altra parte, pochi giorni fa, sulla questione era stata chiara: “La mia vita privata è privata”. Punto!