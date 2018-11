Nina Moric dopo la lite con Alda D’Eusanio da Chiambretti: lo sfogo

Nina Moric e lo scontro con Alda D’Eusanio a La repubblica delle donne: le spiegazioni sui social

Chi ha seguito ieri sera il nuovo programma di Chiambretti non si sarà perso sicuramente lo scontro avvenuto tra Nina Moric e Alda D’Eusanio. Alla modella croata, ospite de La repubblica delle donne, non è piaciuto il modo in cui la giornalista (lì presente come opinionista fissa) si è rivolta a lei facendo del sarcasmo. Ad un certo punto, sempre in trasmissione, la discussione si è spostata anche su Fabrizio Corona che, attaccato dalla D’Eusanio, è stato difeso da Nina. Dopo il programma, sui social, la Moric dell’accaduto è tornata a parlare, spiegando ad un suo fan i motivi che ieri sera le hanno fatto perdere la pazienza.

Nina Moric dopo la lite con Alda D’Eusanio a La Repubblica delle donne: ecco perché si è arrabbiata da Chiambretti

“Complimenti per il tuo intervento” ha scritto un utente a Nina Moric su Instagram “La D’Eusanio poteva tacere, avrebbe più fatto bella figura”. A questo commento, allora, l’ex di Fabrizio Corona ha risposto dando la sua versione dei fatti e, allo stesso tempo, spiegando perché ieri sera si è tanto arrabbiata da Chiambretti. “Non mi sarei permetta di dire certe cose se non mi avesse attaccato su cose serie e senza motivo” ha replicato Nina. Che cosa si sono dette lei e Alda D’Eusanio a La repubblica delle donne? Della lite ne abbiamo già parlato qui.

Nina Moric difende Fabrizio Corona: le parole della modella nei confronti del suo ex sorprendono

Che tra Fabrizio Corona e Nina Moric sia tornato il sereno, ormai, è cosa risaputa. I due, dopo anni di incomprensioni e litigi, sono finalmente riusciti a trovare un punto di incontro per il bene del figlio Carlos. A tal proposito, sempre ieri sera, la showgirl ha speso solo delle belle parole nei confronti di Fabrizio come padre. “Oggi Fabrizio è una persona nuova” ha detto “Magari non è ancora pronto ad amare una donna. Ha avuto un vissuto turbolento, ma è concentrato sull’amore per il figlio”.