Nina Moric commenta la fine tra Corona e Asia e poi litiga con Alda D’Eusanio

Nina Moric da Chiambretti rivela cosa pensa della fine tra Corona e Asia Argento e poi scoppia la lite con Alda D’Eusanio

Nina Moric è tornata in tv e ha lasciato il segno nell’ultima puntata di CR4, il nuovo programma di Piero Chiambretti in onda ogni mercoledì sera su Rete 4. La modella croata ha commentato la fine della storia d’amore tra Fabrizio Corona e Asia Argento ed ha finito per litigare con Alda D’Eusanio, opinionista fissa del format televisivo. A proposito della rottura tra Corona e Asia, avvenuta a un mese dal primo appuntamento, Nina è stata chiara: “Fabrizio in un’intervista di qualche tempo fa ha detto che non è capace ad amare. Ma non è vero. Lui è capace ad amare suo figlio Carlos. Grazie a lui abbiamo trovato un punto d’incontro e oggi Fabrizio è una persona nuova. Magari non è ancora pronto ad amare una donna. Ha avuto un vissuto turbolento, ma è concentrato sull’amore per il figlio”.

Lite in tv tra Nina Moric e Alda D’Eusanio a CR4

Dopo parole d’apprezzamento e stima nei confronti di Fabrizio Corona, è scoppiato lo scontro tra Nina Moric e Alda D’Eusanio. Tutto è partito da quest’ultima che con sarcasmo ha chiesto all’ospite di Chiambretti: “Quante gocce di Valium hai preso prima di entrare?”. Un commento che non è piaciuto per niente a Nina, che si è subito difesa rimarcando che la giornalista non ha di certo il diritto di parlare in questo modo. Ma Alda è andata dritta per la sua strada e ha tirato in ballo Corona: “Le piace il modo in cui il suo ex marito si comporta con la magistratura?”. “Al 90% non sono d’accordo con quello che fa Fabrizio ma questa volta non merita di tornare in carcere”, ha sentenziato la Moric.

Alda D’Eusanio e Fabrizio Corona hanno litigato in passato

Qualche mese fa Alda D’Eusanio e Fabrizio Corona hanno litigato a Stasera Italia. Per la conduttrice il comportamento dell’ex re dei paparazzi è inaccettabile. “Io ho solo detto che non è una vittima di malagiustizia ma ha fatto una sfilza inenarrabile di reati, senza avere nemmeno la giustificazione di venire da una brutta famiglia. Il padre è stato un giornalista bravissimo, era una famiglia agiata e colta”, aveva assicurato la D’Eusanio all’indomani della diatriba.