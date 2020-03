Nina Moric: “Frequento uno psichiatra. Io insieme a Ezio Denti? No”

Nina Moric in confidenza: “Frequento uno psichiatra. Io insieme a Ezio Denti? No”

Periodo non semplice quello che sta passando Nina Moric. La modella croata sta portando avanti una battaglia legale con l’ex fidanzato Luigi Favoloso. La storia è nota ed è stata ampiamente trattata anche in tv, nei salotti di Barbara d’Urso. Nina, nelle ultime ore, ha aggiunto via social che per affrontare il momento delicato in cui si è ritrovata si sta facendo aiutare anche da uno psichiatra. Inoltre, ha risposto al gossip degli ultimi giorni lanciato dal settimanale Nuovo che ha pubblicato delle sue foto in compagnia del criminologo Ezio Denti, ossia colui che ‘orchestra’ la Macchina della Verità usata a ‘Live – Non è la ‘Urso. Con l’uomo, nonostante il rumoreggiare della cronaca rosa, non c’è alcuna liaison, ha precisato la Moric.

“Le parole spesso feriscono più di un pugno”

“Basta con sto curati. Ho già detto che sto facendo una terapia che cura i traumi. Per non bastare frequento anche un bravo psichiatra”, ha scritto Nina Moric su Instagram, replicando a un followers che l’ha attaccata. “Stare male purtroppo succede a molte persone – ha proseguito – ma curarsi è sano. Non ho mica paura di ammetterlo. Quindi, non per me, ma magari per gli altri che non hanno la forza di ammettere il loro dolore e non si stanno facendo curare”. Infine, riferendosi all’utente che l’ha criticata, ha chiosato: “Non dai il buon esempio, non sei solidale. Non hai nessuna etica morale. Ti auguro ogni bene, ma vacci piano con le parole che spesso feriscono più di un pugno”

Smentiti i rumors di una presunta storia con Ezio Denti

Nina ha fatto luce anche su un gossip lanciato nei giorni scorsi dal settimanale Nuovo che ha pubblicato delle foto della modella in compagnia del criminologo della Macchina della Verità di ‘Live – Non è la d’Urso. “Assolutamente no”, ha replicato secca la Moric a chi le ha chiesto se ci fosse in corso una storia sentimentale con Ezio Denti.