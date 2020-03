Barbara d’Urso, lettera: “Nina Moric denuncia ancora Favolso, cosa grave”

Barbara d’Urso riceve una lettera da Nina Moric: “Successa una cosa grave, altra denuncia per Favoloso”. Il retroscena sulle chiamate registrate

Altro capitolo della triste vicenda Nina Moric – Luigi Favoloso. Barbara d’Urso, nella puntata odierna di Pomeriggio 5, ha ricevuto e letto una lettera della modella croata che ha raccontato di aver denunciato nuovamente l’ex fidanzato, oggi felice accanto alla showgirl Elena Morali. Secondo quanto dichiarato da Nina, Favoloso l’avrebbe contattata in questi giorni con un numero privato provocandole parecchia ansia. “Si chiama stress post traumatico”, ha scritto la Moric che ha aggiunto altri dettagli. Il caso sarà trattato più ampiamente nella prossima puntata di Live – Non è la d’Urso, in onda domenica 15 marzo.

“Il mio stato in quel momento era devastante non riuscivo a muovermi né a parlare”

“Successa una cosa molto grave. Noi abbiamo una lettera che Nina Moric ci autorizza a leggere”. Così esordisce Barbara d’Urso sul finale di puntata di Pomeriggio 5, ricordando che attualmente l’ex gieffino sta vivendo una storia con Elena Morali. Queste le parole di Nina Moric contenute nella lettera spedita alla conduttrice in forza a Mediaset: “Favoloso mi ha chiamato da un numero privato dicendomi: ‘Ehi ciao, possiamo parlare? Ho voglia di parlarti’. Sono stata immobilizzata per 19 secondi non dicendo nulla, poi ho messo giù. Il mio stato in quel momento era devastante non riuscivo a muovermi né a parlare. Si chiama stress post traumatico. Dopo tutto quello che lui mi ha fatto, io nutro una grande paura nei suoi confronti. Io sto frequentando una psicologa che cura i traumi….”

Nina: “Mobbing psicologico”

“La telefonata – prosegue Nina – è stata registrata quindi non può negare e anzi ho ricevuto un’altra telefonata alle 4 di mattina, ma non ho risposto. Farò la denuncia con tutti i dettagli che in questo momento non posso dire. Il mio stato psicologico è stato compromesso dalla sua chiamata e quindi devo tutelarmi da questa persona che ritengo pericolosa. Si può aggrappare agli specchi ma quello che ha fatto è l’ennesima conferma che lui mi sta facendo mobbing psicologico”.