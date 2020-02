Elena Morali e Luigi Favoloso stanno insieme? La dedica della soubrette

Per il momento i diretti interessati parlano di una frequentazione ma è chiaro che tra Elena Morali e Luigi Mario Favoloso è scoccata la scintilla. Nelle ultime ore la soubrette si è lasciata andare ad una dedica importante sui social network. Dopo la fine della lunga relazione con Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, e la liaison tormentata con Daniele, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è contenta di aver conosciuto l’ex concorrente del Grande Fratello di Barbara d’Urso. Tanto che ha usato delle parole dolci e appassionanti per descrivere l’incontro con Favoloso, reduce da una polemica mediatica che lo ha visto protagonista nel salotto di Live-Non è la d’Urso.

Cosa ha detto Elena Morali sulla nuova frequentazione Luigi Mario Favoloso

“Non smetto di emozionarmi all’idea che in un giorno qualsiasi il corso della mia vita potrebbe cambiare per un incontro casuale. Grazie Luigi di avermi riportato il sorriso e la voglia di vivere che mi mancava da più di un anno“, ha scritto Elena Morali su Instagram, a corredo di un selfie insieme al napoletano. I due si sono concessi di recente il primo viaggio insieme. La meta scelta è Beirut, la capitale del Libano. La Morali ha approfittato della pausa delle registrazioni di Colorado – dovute all’emergenza Coronavirus – per questa fuga romantica, in una location insolita e suggestiva. Dove i due si stanno conoscendo meglio e stanno vivendo giorni pieni di allegria e spensieratezza.

Elena Morali e Luigi Mario Favoloso hanno due storie importanti alle spalle

Sia Elena Morali sia Luigi Mario Favoloso si sono lasciati alle spalle due storie d’amore importanti. Lei con Scintilla, mollato ad un passo dal matrimonio; lui con la modella croata Nina Moric.