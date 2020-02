Favoloso e Elena Morali a Beirut, Daniele di Lorenzo: “Lei è malata”

Favoloso ed Elena Morali a Beirut, Daniele di Lorenzo a Pomeriggio 5: “Lei è malata, sput…..ento generale. Mi ha detto: ‘Anche Belen ha fatto così'”. Luigi chiama in diretta da Barbara d’Urso: “Sto andando a Damasco con lei”. Caos in studio

Altro caso tutto da districare. A Pomeriggio 5 è sbarcato Daniele Di Lorenzo, ex di Elena Morali, raccontando degli aneddoti e delle situazioni molto delicate riguardanti la bergamasca. Non solo: circa il presunto flirt che lei starebbe vivendo con Luigi Mario Favoloso – i due ora sono a Beirut, in viaggio per Damasco – ha detto che si tratterebbe di una messa in scena. “Lei è malata, rischia di finire come Sara Tommasi”, ha detto Daniele. Nel corso della puntata, è intervenuto anche l’ex di Nina Moric (a quanto pare gli piace a tal punto Pomeriggio 5 che lo segue anche dall’estero).

Pomeriggio 5, la confessione da Barbara d’Urso

Daniele Di Lorenzo è un fiume in piena da Barbara d’Urso. “Io e Elena non stiamo insieme, è malata veramente, ha bisogno di essere aiutata. Ora ho un rapporto fraterno con lei, non più malato”. Spazio quindi al gossip che riguarda Favoloso e sulla presunta lite avvenuta tra Di Lorenzo e l’ex gieffino. “Storia costruita ad hoc… Io mai ho avuto una colluttazione con lui fuori dagli studi Mediaset”. Poi aggiunge: “Ora la Morali e lui sono a Beirut e hanno chiamato Fiumara (paparazzo, ndr) che però si è rifiutato di andare.” E ancora: “Elena e Favoloso hanno organizzato una finta paparazzata. Lei mi ha detto ‘Anche Belen ha fatto così’.” Daniele ha continuato a ribadire che la sua ex ha bisogno di aiuto. Inoltre ha dichiarato di aver denunciato Favoloso: “Ha falsificato le mie chat”. Finita qui? Manco per idea.

“Favoloso, prima di Elena, ha contattato anche Francesca Cipriani e Jessica Mazzoli”

“Una sera Elena è tornata a casa, dopo essere andata a una festa con Luigi e altri amici, e mi ha detto che aveva bevuto e che forse c’era qualcosa d’altro nel bicchiere. Mi prendo pienamente la responsabilità di quel che dico”, le parole delicate di Di Lorenzo che ha chiosato: “Sta finendo in mano a persone che gli faranno fare la fine di Sara Tommasi”. Arrivano poi altre dichiarazioni delicate. “Questo è uno sput…..ento generale, questo non è più amore. Io voglio tirarmene fuori”. “Favoloso, prima di Elena, ha contattato anche Francesca Cipriani e Jessica Mazzoli per fare finti scoop, loro possono confermare”, ha concluso Daniele, prima della chiamata di Luigi in diretta.

Intervengono Favoloso e la Morali

Favoloso: “Siamo a Beirut e stiamo andando a Damasco. Sono con Elena. Questo signore è stato allontanato da lei e non lo accetta. Vero che volevo fare delle foto con Elena ma poi mi piaceva e ho il diritto di corteggiarla. Possiamo o no fare un viaggio? Non siamo fidanzati, ma posso corteggiarla?”. Sulla questione è intervenuta anche la Morali: “La malattia ce l’ha lui (Daniele, ndr) nella testa. Perché sono qui? Volevo andare via dal Coronavirus”. In studio arrivano aggiornamenti proprio sull’epidemia, roba ben più seria. E infatti Barbara d’Urso chiude in fretta la pagina gossip dello show.