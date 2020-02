Nina Moric, nuove accuse per Favoloso: “Vivevo nel terrore!”

Emergono nuovi dettagli sulla relazione tra la Moric e Favoloso. Sui social, Nina ha confessato di aver timore di perdere Carlos

Non sembra placarsi il caso mediatico inerente alla fuga di Luigi Mario Favoloso. Dopo quasi un mese in cui l’ex gieffino sembrava scomparso nel nulla, ha fatto ritorno in patria ed è partita una vera e propria guerra con l’ex compagna Nina Moric. Una settimana fa, in uno dei salotti di Barbara dUrso, si è molto discusso per via di una foto che la showgirl ha pubblicato sui social, mostrando dei lividi sulla schiena; stando alle dichiarazioni della Moric, quell’immagine sarebbero la prova di alcune percosse provocate da Luigi Favoloso. Nella puntata di Live-Non è la d’Urso del 2 gennaio 2020, l’uomo ha provato a difendersi dalle accuse della modella ceca dando una giustificazione alla presunta violenza. Luigi ha replicato affermando che i lividi non sarebbero altro che interventi chirurgici di mini liposuzione. Nelle ultime ore, la Moric ha replicato svelando, tramite una storia di Instagram, retroscena inediti della relazione con l’ex gieffino.

Nina moric confessa: “Non volevo mi cercasse più, avevo paura e ed ero terrorizzata”

Subito dopo la puntata di Live, il pubblico si è diviso: se in un primo tempo sembrava la versione di Nina quella più plausibile, le dichiarazioni di Favoloso hanno fatto spostare l’ago della bilancia. L’uomo ha infatti svelato di aver sottoposto la foto in questione all’attenzione di alcuni specialisti, i quali avrebbero confermato la sua versione, ovvero Nina avrebbe spacciato una liposuzione per una violenza. La showgirl non deve aver digerito tali affermazioni: nelle ultime ore, lo sfogo su Instagram. “L’uomo non ha il diritto di alzare le mani sulla donna per nessun motivo. Non vi da diritto di accusarmi che sono la vergogna per tutte le donne che hanno subito la violenza. Ho parlato in pubblico perché solo così ho potuto gridare il mio vissuto a voi sconosciuto. Non volevo che mi cercasse più, vivevo nel terrore e paura che mi cercasse di nuovo”.

La paura di perdere Carlos: “Fatevi un esame di coscienza!”

Nina ha rivelato di temere per la custodia del figlio Carlos, avuto nella precedente relazione con Fabrizio Corona. “Falsa affermazione se ho fatto denuncia penale falsa, rischio di perdere mio figlio per sempre! Fatevi un esame di coscienza prima di giudicare le mie scelte. Ho il sacrosanto diritto di essere libera e di non nascondermi più fingendo che eravamo una coppia felice. Con affetto, Nina”.