Favoloso alla Moric: “Nessuna violenza”, interviene Barbara

Luigi Favoloso ha accusato Nina moric di aver spacciato le foto della presunta violenza con un’immagine di un’intervento estetico. Volano stracci tra l’ex gieffino, Nuzzi e Luxuria

Continua l’odissea della vicenda sulla scomparsa di Luigi Mario Favoloso. In studio l’ex gieffino ha avuto uno scontro molto acceso con il conduttore di Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi e con l’ex parlamentare Vladimir Luxuria, durante il confronto con le cinque sfere. Poco prima di tale episodio, la conduttrice dello show ha mostrato la famosa foto nella quale Nina Moric ha svelato i lividi della presunta violenza di Favoloso. Luigi ha replicato dando una spiegazione che ha spiazzato il pubblico in studio e Barbara, la quale ha voluto approfondire sulle dichiarazioni del gieffino. Stando a quanto riportato dal campano, quei lividi non sarebbero altro che interventi di mini liposuzione e ha chiesto alla d’Urso il perché nessuno avesse mai fatto analizzare la foto. A questo punto, visibilmente alterata, Barbara ha dichiarato che sottoporrà le prove della violenza della Moric a delle persone di fiducia per provare le parole di Favoloso.

Le accuse di Luigi Mario Favoloso: “Nina è bugiarda, io non le ho mai fatto violenza, i lividi sono interventi chirurgici”

“La foto che abbiamo visto è un’intervento di mini liposuzione che Nina ha fatto. Nessuno ha chiamato un dottore per far periziare questa foto. Io l’ho fatto fare a sei dottori, tutti mi hanno detto la stessa cosa. Questo è il giornalismo in Italia, prendere una foto che Nina butta sui social, che non ha inserito nella denuncia. Barbara tu ne hai tanti di dottori che vengono nelle tue trasmissioni, tutte le foto che ha mandato sono interventi chirurgici“, ha affermato Luigi Favoloso, replicando così alle accuse della modella ceca. Non è tardata la secca risposta della conduttrice: “Siccome mi stai sfidando, hai detto che i giornalisti devono fare questo, la valuteremo anche noi, anche se noi crediamo a Nina. Per quale motivo io devo pensare che una donna che dice che è stata picchiata, mi manda le foto di una liposuzione e io devo farla vedere a medici e chirurghi, ma che ti dice il cervello?”.

Scontro con Nuzzi e Luxuria: scintille in studio a Live

Una parentesi davvero infuocata quella del confronto tra Luigi e le cinque sfere di Live-Non è la d’Urso. Tra l’ex gieffino e il conduttore di Quarto Grado sono volati veri e propri stracci. “Invece di Quarto Grado vai a condurre Art Attack!”, ha affermato Favoloso provocando Gianluigi Nuzzi. Forti anche le parole contro l’attivista: “Della tua opinione non me ne frega un ca**o”.