Nina Moric preoccupa a Live: la sua condizione lascia il pubblico basito

Nina Moric preoccupa a Live durante la macchina della verità: la sua condizione lascia il pubblico basito

A Live – Non è la d’Urso Nina Moric si è sottoposta alla macchina della verità. La modella non era presente in studio, a differenza di Luigi Mario Favoloso che ha affrontato le 5 sfere. Ciò che ha colpito i telespetattori sono però state le condizioni in cui si è presentata. La donna è apparsa visibilmente sfasata e con voce molto flebile. Anche Barbara d’Urso si è accorta della questione. Infatti ha chiesto: “Non ti senti bene che parli così?” La Moric ha assicurato di stare bene. Tuttavia in molti, da casa, hanno espresso la loro preoccupazione via social, riversandosi su Twitter

Nina Moric: “Voglio chiudere il sipario su questo spettacolo”

“Voglio chiudere il sipario su questo spettacolo”, ha concluso la Moric, dopo essersi sottoposta alla macchina della verità dove ha ribadito quanto dichiarato nelle scorse settimane. Le sue risposte sono risultate tutte vere. Ma è stata la sua condizione di salute a destare sospetti. Sulla questione, una volta chiuso il collegamento con la croata, sono intervenuti anche Favoloso e i suoi genitori, dividendosi. “La regola della macchina della verità è che una persona non deve essere sotto l’effetto di alcol, droga e psicofarmaci. Non voglio insinuare niente, ma nessuno ha controllato”, ha dichiarato Luigi. Suo padre: “Questa donna bisogna aiutarla”. La madre di Favoloso ha invece detto: “Un’attrice”.

Le reazioni social e il caos in studio a Live

Su Twitter in molti hanno sostenuto che la Moric non fosse in condizioni psicofisiche normali. Qualcuno, invece, l’ha pensata come la madre di Favoloso, ossia che il suo atteggiamento sia stato un po’ enfatizzato. Prima della macchina della verità, c’è stato il caos in studio. Luigi ha avuto dei duri scontri con il giornalista Gianluigi Nuzzi e con l’opinionista Platinette. Nella bagare è uscito il nome di Fabrizio Corona. “Come ti permetti di paragonarmi a certe persone?”, ha chiosato l’ex gieffino rivolgendosi a Platinette.