Luigi Favoloso, dichiarazioni su Corona a Live-Non è la d’Urso

Luigi Favoloso, le dichiarazioni su Corona a Live-Non è la d’Urso: scontro con Platinette

Luigi Favoloso ha affrontato nuovamente le 5 sfere di Live – Non è la Dd’Urso. Affiancato dal padre e dalla madre (probabilmente per volere della trasmissione visto che lui ha dichiarato: “Non ho bisogno di loro qui, chi li vuole…”), ha avuto un durissimo scontro con il giornalista Gianluigi Nuzzi. Sono volate parole grosse. A un certo punto non si sono più contati gli insulti reciproci. Dopodiché c’è stato anche l’intervento di Platinette, che ha ulterioremente mandato su tutte le furie l’ex gieffino. A finirci di mezzo anche Fabrizio Corona, naturalmente non presente nello studio.

Luigi a Platinette: “Io direi che sono il Corona degli incensurati, ma come ti permetti di paragonarmi a certe persone?”

“Lei defini mio figlio il Corona dei poveri”, ha detto il padre di Favoloso, parlando con Platinette, riferendosi al tempo in cui Luigi partecipò al Grande Fratello. L’opinionista ha confermato. Poi Luigi ha attaccato: “Io direi il Corona degli incensurati, ma come ti permetti di paragonarmi a certe persone?”. Parole inequivocabili che, chiaramente, hanno avuto lo scopo da parte dell’imprenditore campano di dissociarsi totalmente da Fabrizio, almeno per certe vicende.