“Nina Moric, cosa da brividi di Luigi nei suoi confronti”: parla l’amico

“Nina Moric, cosa da brividi di Luigi nei suoi confronti. Lei lo ha cacciato di casa, lui l’accusa di averlo tradito”: parla l’amico

Si infittisce il caso della sparizione di Luigi Mario Favoloso, scomparso ormai da diversi giorni. Durante la messa in onda di Pomeriggio 5, emergono nuove rivelazioni grazie alla confessione di Nathan, il personal trainer della palestra che frequentano sia Nina Moric sia l’ex gieffino, a Milano. Barbara d’Urso apre il collegamento con una delle sue inviate che si trova all’interno della suddetta palestra e Nathan confessa un litigio abbastanza acceso tra Luigi e la sua ex compagna Nina Moric, accaduto poco prima della famosa sparizione. Il fatto sarebbe stato confidato dalla modella croata allo stesso personal trainer durante una cena.

Nina Moric ha tradito Luigi Favoloso? La confessione a cena

“Ultima volta che vedo Nina e Luigi assieme risale a metà dicembre. Poi non li ho più visti assieme” racconta Nathan. “Passiamo al 30 di dicembre, Nina viene ad allenarsi da sola, con Carlos. Dopo 4 anni di amicizia capisco che c’è qualcosa che non va.” “Lei è scocciata, turbata, nervosa e le chiedo cosa sia successo. ‘Ho litigato con Luigi’, mi dice. Ci alleniamo e non do peso, dopo 4 anni avranno litigato come tutte le coppie, penso”. Ma non finisce qui: “Poi andiamo a mangiare assieme e Nina mi dice una cosa importante: ‘Guarda è una litigata pesante…’. Il motivo della discussione è che Luigi accusa Nina di un tradimento e che lui ha letto dei messaggi in cui Nina tradiva Luigi. Da qua Nina mi narra che la discussione prende corpo e si anima. Poi succede un fatto grave che non posso dire, è una cosa shocckante. Quando l’ho saputa sono rimasto allibito, da brividi”

Mossa mediatica o dramma? Nathan: ” Lo ha fatto per i followers!”

“Ho promesso – narra sempre Nathan – a Nina di non dire il fatto, ma è da brividi… Lei l’ha cacciato di casa. E Luigi le ha detto: ‘Se le cose stanno così io con l’anno nuovo mi suicidio’. Questo è ciò che mi ha detto la Moric”. La d’Urso cerca di vederci chiaro: “Chi ha fatto la cosa grave a chi?”. “La cosa gravissima riguarda Nina, l’ha fatta Luigi nei suoi confronti”, afferma Nathan.“Nina non è preoccupata perché conosce il soggetto e non pensa che si possa suicidare”, ha dichiarato il personal trainer, che non ha escluso che Luigi potrebbe aver fatto tutto ciò per avere più visibilità.