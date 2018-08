Nina Moric istigata sulla maternità: le parole sulla madre di Corona

Nina Moric istigata sulla maternità. Arrivano le parole della modella croata sulla madre di Corona: “Nessuno può…”. Poi il dissenso su alcune scelte di Fabrizio

Da poco è arrivata l’attesa e sospirata pace con Corona. Nina Moric però non è disposta a farsi andare bene tutto. Infatti ha fatto intendere che se c’è qualcosa che non va o su cui non è d’accordo non è persona che getta la spugna con facilità. Così, nelle ultime ore, la modella croata ha messo in chiaro un paio di questioni: la prima riguarda insinuazioni maliziose sul suo senso di maternità verso Carlos e il ruolo della madre di Fabrizio (a cui l’adolescente è stato affidato dopo i travagli giudiziari dei due ex coniugi e i relativi problemi privati); la seconda è inerente a certi comportamenti nei confronti del figlio non condivisi con l’ex re dei paparazzi.

Nina Moric: questione maternità e privacy di Carlos

Iniziamo dalla questione maternità. Su Instagram, sotto all’ultima foto di Carlos postata da Corona, è giunto un commento non troppo velato: “Complimenti alla nonna per aver cresciuto un ragazzo fantastico”. Nina, capito il messaggio sotteso, ha voluto far chiarezza sui ruoli familiari della sua situazione privata: “Le nonne sono angeli che ci danno le ali, ma le madri ci danno la vita per volare ed essere liberi. Nessuno può sostituire l’amore materno. Tanto meno una madre che ha cresciuto suo figlio per 13 anni”. Per quanto riguarda alcune decisioni di Fabrizio, come quella di esporre mediaticamente il figlio, la Moric ha le idee bene chiare. Dopo aver pubblicato uno scatto con lui (però coperto in viso da un cuore), a chi le ha fatto notare che l’ex marito non fa lo stesso, ha risposto: “Perché non pensiamo nello stesso modo”.

Forever is composed of nows.♥️C+N A post shared by Nina Moric (@nina__moric) on Aug 17, 2018 at 6:37am PDT

Corona e Nina: differenza di vedute

La Moric, inoltre, rispondendo a un altro fan, ha spiegato quanto tenga alla privacy del figlio, rimarcando l’atteggiamento che ha sempre avuto in tal senso: “Nelle mie storie non si vede MAI il suo volto. Ho solo due foto sotto il mio profilo dove non è coperto. Per il resto ho le mie buone ragioni”. I più attenti hanno notato che nelle ultime dichiarazioni la croata non ha perso l’occasione di rimarcare qualche differenza di vedute con l’ex marito. La stessa cosa è infatti capitata un paio di giorni fa quando, tra l’altro, Nina ha fatto sapere che la pacificazione con Corona è complicata.