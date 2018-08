Nina Moric agrodolce su Corona: “Complicato, permalosi, poco pazienti”

Corona, Nina Moric agrodolce: “Complicato, permalosi e poco pazienti”. Fabrizio rivolto solo al business? “La riservatezza non è nel vocabolario…”

Fabrizio Corona e Nina Moric, il ritorno di fiamma: in tanti ci avevano sperato, alcuni ancora ci credono, altri sono convinti che l’ex re dei paparazzi stia unendo l’affetto familiare ritrovato al business. Fatto sta che una, anzi due cose sono certe: non ci sarà, almeno per il momento, la reunion sentimentale (ieri Nina ha scritto su Instagram un bel post, escludendo però il ritorno in love: “Nessun ritorno di fiamma ormai spenta da tempo… Nessun villaggio. Nessuna ‘casa Corona’“); la seconda certezza è che la modella croata e Fabrizio stanno davvero provando concretamente e amorevolmente a dare una stabilità al loro rapporto per il bene del figlio Carlos. Una questione non semplice, come ha spiegato la Moric nelle recenti ore, dopo che è stato pubblicato il servizio di Chi.

Nina: “C’è poco da fare, avere a che fare con le altre persone è una delle cose più complicate che ci sia”

Corona pubblica su Instagram l’inedito backstage (qui sotto) del servizio presente nell’ultimo numero del settimanale Chi che lo ha riguardato. E sotto al filmato la Moric ha voluto dire la sua, con un discorso agrodolce. “C’è poco da fare – scrive la modella – avere a che fare con le altre persone è una delle cose più complicate che ci sia.“. La croata riflette ancora: “Siamo tutti diversi, ognuno si aspetta dall’altro qualcosa. Siamo permalosi e poco pazienti. Gli equilibri sono sempre delicati”. Spazio anche ai giudizi e alle opinioni altrui: “Inoltre spesso le nostre azioni vengono giudicate da altri e questa consapevolezza ci condiziona più di quanto dovrebbe. Il problema è dare a questi giudizi il giusto peso”. Ma non è finita qui. Nina ha anche risposto a una fan che l’ha messa in guardia sull’agire di Fabrizio.

Corona, frecciata dalla Moric?

“Spiace per alcuni atteggiamenti di Fabrizio che sembrano solo rivolti al business”: con questo commento una fan ha catturato l’attenzione della modella croata che anche in questo frangente ha offerto una risposta agrodolce: “La parola riservatezza non è nel vocabolario di tutti”. Pare proprio che la frecciatina sia rivolto a Corona, che nei giorni appena trascorsi non ha mancato di immortalare svariati momenti privati della vacanza in compagnia di amici, Nina e il figlio. A proposito: si vocifera che tra le amicizie in questione, una sia particolarmente intima con l’ex re dei paparazzi. Trattasi di Zoe Cristofoli…