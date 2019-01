Nina Moric: il messaggio sembra confermare la rottura con Luigi Favoloso

Nina Moric: è finita con Luigi Favoloso? L’ultimo messaggio di lei sembra confermare la fine della storia

Cupido deve aver fatto arrabbiare Nina Moric stasera che, sui social, è apparsa polemica più che mai in merito alla sua attuale situazione sentimentale. È finita con Luigi Mario Favoloso? Della loro crisi, in realtà, si mormora già da diverso tempo. Le continue frecciatine su Instagram e il fatto che i due non si mostrino più insieme, inoltre, sono tutti elementi che non hanno fatto altro che alimentare il gossip sul loro conto. Quello che sappiamo per certo, almeno fino ad ora, è che entrami non hanno confermato (o smentito) la fine della loro relazione, anche se tutti gli indizi porterebbero a pensare alla rottura. L’ultimo segnale che confermerebbe questa versione? Il messaggio pubblicato da Nina Moric su Instagram stories.

Nina Moric ufficialmente single o solo arrabbiata? Le parole che fanno pensare ad una rottura definitiva con Luigi Favoloso

“Chiunque abbia rimosso il 29 e il 30 febbraio lo pregherei di rimuovere anche il 14 (San Valentino, ndr). Grazie in anticipo e cordiali saluti”. Queste le parole pubblicate da Nina Moric sul suo profilo Instagram. È solo arrabbiata per aver visto le foto del suo fidanzato (o forse ormai ex) in giro con diverse donne ultimamente o, a questo punto, si ritiene ufficialmente single? Intanto, proprio nelle ultime ore, Luigi Favoloso è stato avvistato, dopo Fabiana Britto, in compagnia di Ginevra Lambruschini, e c’è già chi sarebbe pronto a scommettere su un flirt tra i due.

Nina Moric e Luigi Favoloso passano il Natale divisi: il primo segnale di crisi

Il primo segnale che ha portato i fan di Nina Moric e Luigi Favoloso a pensare ad una possibile crisi di coppia? Il fatto che i due abbiano deciso lo scorso Natale di passare le feste separati. La modella croata, come è stato ampiamente raccontato sui social, ha scelto di trascorrere la notte della vigilia in compagnia del figlio Carlos e dell’ex marito Fabrizio Corona.