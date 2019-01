Luigi Favoloso e Ginevra Lambruschi beccati insieme: nuova coppia?

Luigi Favoloso e Ginevra Lambruschi avvistati insieme a Milano

Stando alle ultime indiscrezioni emerse sul web, sembrerebbe proprio che l’ex di Nina Moric si stia rifacendo una vita. Ebbene si, Luigi Favoloso è stato avvistato nelle ultime ore in compagnia di Ginevra Lambruschi. I due ragazzi, da quel che rivela il sito Spysee, si trovavano a Milano. Dopo una lunga passeggiata, si sarebbero fermati a consumare un aperitivo. Le foto scattate dai paparazzi confermano tutto quanto appena detto. Dunque, le voci che volevano l’ex concorrente del Grande Fratello Vip accanto a Nina Moric, ecco che sono state immediatamente zittite. Pare che Luigi Favoloso, infatti, stia cercando di voltare completamente pagina e dimenticare l’ex moglie di Fabrizio Corona. Sarà, quindi, l’inizio di una relazione, quella con Ginevra Lambruschi?

Luigi Favoloso dimentica completamente Nina Moric e si consola con la Lambruschi

Il nome della modella ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne appare spesso associato a quello di altri personaggi pubblici. Ultimamente, infatti, nell’ampio mondo del gossip, Ginevra pare avesse avuto un flirt con Stash dei The Kolors e anche con Riccardo Marcuzzo, meglio noto come Riki, il cantante di Amici di Maria De Filippi. L’appena citata relazione, però, non ha mai avuto conferme da parte dei diretti interessati. La storia d’amore data per certa che vede come protagonista la ragazza è quella avuta con Niccolò Bettarini, figlio di Stefano e Simona Ventura. Ma, ora è tempo di cambiare..per la Lambruschi tira un vento favoloso e questo lo si deduce dalle espressione della medesima ragazza mentre passeggia accanto a Luigi.

Ginevra e Luigi stanno davvero insieme?

Anche se al momento non sembra esserci alcuna conferma, pare proprio che tra Luigi e Ginevra il feeling sia destinato a durare. I sorrisi e la complicità parlano al posto loro. L’unica certezza è che li vedremo ben presto protagonisti del gossip e di tutto il mondo social.