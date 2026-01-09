Nina Moric: “Ho ucciso due gemelli con Corona, l’ha voluto lui”. Fabrizio conferma l’aborto

“Ho ucciso due bambini”. Non è una frase a effetto, non è un titolo di giornale sbagliato; è la dichiarazione di Nina Moric nella docuserie Netflix “Fabrizio Corona: Io sono notizia”. La serie, realizzata con interviste esclusive e materiale di repertorio, è suddivisa in 5 episodi e racconta le ascese e le cadute dell’ex re dei paparazzi. A un certo punto, il racconto si sofferma sul matrimonio dell’imprenditore e di Moric, costellato di alti e bassi. Uno dei momenti più tragici della relazione fu quando Corona decise che Nina dovesse abortire quando era incinta di due gemelli. Lei assecondò la richiesta dell’allora marito e i bimbi che portava in grembo non videro mai la luce. Nella docuserie viene anche raccontato che Fabrizio aveva persino dato un nome alle due creature.

Nina Moric ha deciso di abortire: “Ho ucciso due gemelli, l’ha voluto Corona”

Corona ha riferito che la questione dell’aborto l’ha superata. Nina Moric, invece, è rimasta profondamente segnata e traumatizzata da quella scelta che ancora oggi è per lei una ferita aperta. “Ho ucciso due bambini”, ha dichiarato in lacrime la modella croata. “L’ha voluto lui, ma io l’ho assecondato. Quindi l’ho voluto anch’io”, ha aggiunto, prendendosi le sue responsabilità.

In fondo, però, Nina sperava che l’allora compagno in qualche modo tornasse sui suoi passi e facesse cambiare idea anche a lei. “Volevo che mi fermasse”, ha chiosato Moric. Dopo l’aborto, fatto che si è verificato circa un anno e mezzo prima della nascita di Carlos Maria, è seguito nella coppia un silenzio assordante. “Poi non ne abbiamo più parlato”, ha detto sempre Nina, che è rimasta divorata dal senso di colpa.

Nella docuserie anche Corona ha spiegato come ha vissuto quel periodo, mostrando un crudo cinismo. “È una ferita che lei si porta dietro tanto. Io no”, le parole secche dell’ex re dei paparazzi, che ha aggiunto che ha spinto affinché i due gemelli non nascessero in quanto non si sentiva pronto, soprattutto dal punto di vista economico. Corona ha poi riferito che da quel momento ha cominciato a sviluppare un’ossessione per il denaro e per il successo: “Da quel giorno ho iniziato a guadagnare cifre esorbitanti per non ritrovarmi mai più in quella situazione”.

Il matrimonio ‘squilibrato’, Corona: “Operazione di personal branding”

Nel corso della narrazione emerge anche come il matrimonio fosse ‘squilibrato’. Moric, dopo svariate insistenze del marito, entrò nell’agenzia di Lele Mora e siglò un contratto che affidava a Corona la gestione totale delle sue scelte professionali. “Mi ha sempre vista come un prodotto, una macchina da soldi”, l’amara confessione di Nina. L’ex re dei paparazzi non si è nascosto dietro a un dito e, di fatto, ha confermato la versione dell’ex moglie: “Corona e Moric insieme erano una grande operazione di personal branding”.