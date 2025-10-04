Nina Moric, dramma: “Carlos è malato, Corona nullatenente non paga niente”

Dopo anni difficili e turbolenti, Nina Moric e Fabrizio Corona sembravano essersi riavvicinati. Quando l’ex re dei paparazzi è uscito dal carcere, fu proprio l’ex moglie a stargli vicino. A un certo punto si parlò addirittura di ritorno di fiamma. In realtà non ci fu alcun ritorno in love, ma Fabrizio in svariate occasioni, immortalandosi con la modella croata e il figlio Carlos, parlò di “famiglia”, lasciando intendere che tutto stava procedendo per il verso giusto su quel versante. E invece poi qualcosa si è rotto e la situazione è precipitata. Nina Moric, nelle scorse ore, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia a tratti drammatica, a tratti disperata. Ha accusato l’ex marito di essere un padre assente e di non dare supporto dal punto di vista economico a Carlos. Moric ha inoltre rimarcato che il 23enne ha difficoltà psicologiche e necessita di cure costanti.

Nina Moric accusa Fabrizio Corona: “Nostro figlio Carlos? Tutto ricade su di me”

“Da più di un anno sono l’unica persona che si prende cura di mio figlio Carlos, 23 anni. Vive con me e soffre di difficoltà psicologiche. Non ha alcun reddito e tutte le spese, dalle cure mediche ai farmaci, dal cibo all’affitto, ricadono interamente su di me”, ha sostenuto Moric, ricordando che “secondo la legge italiana e secondo qualsiasi principio di decenza entrambi i genitori hanno il dovere di sostenere un figlio adulto vulnerabile che non può mantenersi da solo”.

“Eppure – ha aggiunto la modella croata -, in questo caso, suo padre Fabrizio Corona si dichiara “nullatenente“ e rifiuta di assumersi qualsiasi responsabilità. Sono arrivata al limite. Mio figlio merita la cura e la dignità che derivano dal sostegno di entrambi i genitori. Lui non ha scelto la sua malattia, né questa condizione. Nessun genitore dovrebbe poter abbandonare i propri doveri legali e morali a prescindere dallo status, dalla ricchezza o dall’immagine pubblica”.

Moric ha terminato spiegando il motivo del suo sfogo, sottolineando di aver parlato solamente ora perché ormai stremata dalla situazione che si è venuta a creare: “Parlo oggi perché il silenzio mi ha tolto la forza, la voce e la salute. Chiedo consapevolezza, responsabilità e giustizia”.

La reazione di Corona e che cosa l’ex re dei paparazzi dice del rapporto col figlio

Per il momento, Corona, almeno pubblicamente, non ha risposto all’ex moglie, preferendo rimanere in silenzio e non fomentare ulteriori polemiche. Certo è che la situazione descritta da Nina Moric è ben differente da quel che Fabrizio lascia trapelare sui social (si sa, però, che ciò che si vede sui social non sempre corrisponde alla realtà). Corona, infatti, ha più volte postato video e scatti con Carlos, ripreso a casa sua. Contenuti che hanno fatto pensare che con il figlio e con Nina Moric non ci fossero problemi. E invece la situazione non sarebbe per nulla rosea, ammesso e non concesso che ciò che ha scritto la modella croata sia vero.

Tra l’altro, in tempi non sospetti, l’ex re dei paparazzi, attraverso un post Instagram, aveva riflettuto sul suo ruolo di genitore, affermando che “con Carlos ho imparato a sopravvivere, con Thiago (il figlio avuto con Sara Barbieri, ndr) sto imparando a restare”. In quel frangente Corona aggiunse di essere consapevole di non essere un padre perfetto. “Ma sono presente, sono vero. Sono qui”, aveva però rimarcato. Una versione che cozza totalmente con quella fornita da Nina Moric.