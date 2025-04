Nina Moric, messaggio contro Corona? “Sei spazzatura”. Il motivo

Che tra Nina Moric e Fabrizio Corona non scorra buon sangue è certo. Eppure, i due hanno un figlio in comune. Ma qual è il rapporto tra l’ex re dei paparazzi e il suo primogenito? Da parte sua, l’imprenditore ritiene che sia un buon padre a differenza dell’ex compagna che, invece, ha affermato più volte che suo figlio non ha mai avuto una figura paterna. Dopo un lungo periodo di silenzio, oggi, è tornata a parlarne attraverso una storia Instagram che, anche se non cita nomi, sembra proprio essere chiaramente indirizzata a Corona.

La frecciatina di Nina Moric contro Corona

“Se abbandoni tuo figlio ma scegli di crescere l’altro, sei spazzatura”. Così ha scritto Nina Moric in una storia pubblicata poco fa sul suo profilo Instagram. Nessun nome viene fatto, è vero, ma sono molti a scommettere che il suo messaggio sia diretto all’ex compagno Fabrizio Corona che da qualche mese è diventato papà per la seconda volta.

Il motivo possiamo solo immaginarlo. Secondo quanto riferito dalla showgirl, l’ex re dei paparazzi non si interesserebbe al primogenito Carlos che soffrirebbe molto per la mancanza del padre.

Il rapporto tra Fabrizio Corona e i figli

Nonostante le dichiarazioni di Nina Moric, sono in molti a non credere alle sue parole, dal momento che è stato proprio Fabrizio Corona a pubblicare, qualche tempo fa, scatti che lo ritraevano insieme ai suoi due figli, Carlos e Thiago. Non sappiamo con certezza cosa si nasconda dietro il rapporto tra il primogenito e l’ex re dei paparazzi, l’unica cosa certa è che, da quando è nato il piccolo, Corona non ha occhi che per lui.

Le parole di Carlos

Una volta diventato maggiorenne, anche Carlos Corona non ha perso occasione di dire la sua sul rapporto con il padre, Fabrizio. Il giovane non ha mai nascosto il fatto che per anni gli sia mancata la figura paterna a causa delle detenzione di Corona; tuttavia, ha tenuto a precisare che, quando era presente, ne percepiva la vicinanza.

Nella stessa intervista, rilasciata al Sole24ore, ha aggiunto che insieme al papà ha visto tanti posti e che gli piaceva trascorrere del tempo con lui. Soltanto negli ultimi tempi ha vissuto un padre che gli ha dettato le regole.

La nascita di Thiago

Pochi mesi fa Carlos è diventato fratello maggiore e, sui social, sono apparse più volte foto che lo ritraggono insieme al piccolo Thiago. Fabrizio Corona, infatti, ha avuto un figlio insieme a Sara Barbieri, la sua attuale fidanzata, molto più giovane di lui. Almeno per ora, l’ex re dei paparazzi sembra aver cambiato vita: si mostra come un genitore modello e apprensivo oltre che un compagno attento e premuroso, impegnato a rendere felice chi gli sta accanto. Che si tratti solo di una fase non c’è dato saperlo. Ci auguriamo che l’imprenditore abbia davvero imparato la lezione, anche se, forse, le persone come lui non cambiano mai del tutto.