Nina Moric ha un nuovo fidanzato: è un noto critico d’arte, chi è

Nuovo amore per Nina Moric. La modella croata è stata recentemente paparazzata per le strade di Milano dal magazine “Chi” assieme al suo nuovo compagno, Daniele Radini Tedeschi, critico e storico dell’arte. Ad unirli, sarebbe stata proprio la passione per l’arte, dato che anche la Moric di recente ha debuttato come pittrice esponendo le sue opere in una mostra a Bergamo. Pare, infatti, che i due si siano conosciuti in occasione di un vernissage, durante il quale sarebbe stato presente anche il figlio Carlos Corona, con il quale Nina ha riallacciato i rapporti a seguito di anni turbolenti. Dopo aver vissuto un periodo molto difficile, la 46enne starebbe riprendendo in mano la sua vita.

Nelle foto divulgate dal settimanale si può vedere Nina con un look aggressivo, tra leggins di pelle e tacchi, mentre cammina mano nella mano con il compagno. I due sono entrati prima in una pasticceria e poi si sono avviati verso casa di un amico in comune, felici e raggianti. In uno degli scatti alla dona cade la borsetta, ma Daniele da vero gentiluomo si abbassa per raccoglierla. Insomma, dopo tante delusioni amorose e dopo aver dichiarato alcuni mesi fa di aver chiuso con l’amore, Nina sembrerebbe aver ritrovato finalmente la serenità che tanto cercava al fianco di Daniele.

Chi è Daniele Radini Tederchi

Daniele Radini Tedeschi è nato a Roma il 17 settembre 1986 ed ha origini nobili: la sua provenienza è quella di una famiglia nobile svizzera trasferita poi a Piacenza, i Radini Tedeschi. Da sempre appasionato d’arte, dopo il liceo decide di iscriversi a storia dell’arte moderna all’Università La Sapienza di Roma. Dopo aver la laurea, diventa principalmente critico d’arte, storico e scrittore. Per circa tre anni è stato direttore artistico della Esposizione triennale di arti visive a Roma, mentre nel 2017 diventa responsabile scientifico dell’Atlante dell’Arte Contemporanea De Agostini. Daniele è anche apparso più volte in televisione. Alcuni fa, addirittura, è stato ospite fisso di “Vieni da me“, il talk condotto da Caterina Balivo. Della sua vita privata non si hanno invece molte informazioni. L’unica relazione nota del critico è quella avuta con l’autrice Stefania Pieralice.