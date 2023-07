Nina Moric furiosa con Diletta Leotta e Elisabetta Canalis: “Mostri”

Nina Moric contro Elisabetta Canalis e Diletta Leotta? Sembrerebbe proprio di si da quanto scritto sul suo profilo Instagram. Ma, procediamo con ordine. Diletta Leotta, in attesa della nascita della sua bambina, ha deciso di creare un podcast dedicato alla maternità e alla paternità. Si tratta di un talk in cui, in ogni puntata, il volto di Dazn invita amici e personaggi dello spettacolo per parlare delle gioie e difficoltà che derivano dall’essere genitori. Una delle ultime invitare del programma è stata Elisabetta Canalis, mamma di Skyler Eva, di quasi otto anni.

Nel corso della puntata, Elisabetta ha cercato di dare diversi consigli a Diletta, in vista dell’imminente parto della sua prima figlia. Le due, inoltre, hanno parlato di come hanno vissuto la gravidanza, scambiandosi aneddoti sulle rispettive esperienze. L’ex velina ha ammesso di non averla vissuta bene, essendo stato emotivamente complicato adattarsi a così tanti cambiamenti. Inoltre, la Canalis ha anche ammesso che sentir muovere la sua bambina nella pancia non era stata proprio una bella sensazione. “Sembrava un alieno”, ha scherzato la modella, appoggiata dalla Leotta, che si è mostrata d’accordo con questa ironica descrizione.

Chiaramente, si trattava semplicemente di uno scambio ironico tra le donne. Con grande onestà e franchezza, Diletta e Elisabetta hanno voluto sfatare alcuni tabù riguardo la gravidanza, condividendo sensazioni comuni a diverse mamme che hanno probabilmente paura di esprimersi a causa dei giudizi della gente. Ebbene, a tal proposito, c’è qualcuno a cui non sarebbe affatto piaciuta l’intervista della Leotta e della Canalis, ovvero Nina Moric. In una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, la Moric ha scritto queste parole:

Ho visto un’intervista terrificante. Soltanto una sfumatura (Universo ti ringrazio) di una che sta per diventare “madre” e un’altra che lo è. Anch’io sono madre e mio figlio non era il mostro che si prendeva lo spazio nel ventre. Siamo noi mostri pensando che questo è un sacrificio. NON LO È care mamme.

Nonostante non abbia fatto riferimenti espliciti o messo alcun tag, sembra abbastanza evidente il riferimento alla conduttrice sportiva e all’ex velina. L’intervista delle due risale a pochissimi giorni fa e il discorso a cui si riferisce la Moric è esattamente quello affrontato da loro durante il podcast. Per ora, la Canalis e la Leotta non hanno ancora risposto alla presunta bordata della modella croata, che le avrebbe addirittura definite come dei mostri. Decideranno di replicare a tali accuse? Non resta che attendere per scoprirlo.