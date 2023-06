Diletta Leotta incinta sui rapporti intimi: “Questione di dimensioni…”

Sono passati ormai due mesi da quando Diletta Leotta ha annunciato ufficialmente di essere incinta della sua prima figlia insieme al fidanzato, il calciatore Loris Karius. Una gravidanza che, anche se inaspettata, ha regalato una gioia immensa alla conduttrice, che non vede l’ora di abbracciare la sua bambina, che dovrebbe nascere a fine estate. A tal proposito, l’inviata di DAZN si è confidata durante una puntata del programma radiofonico che conduce dal 2017, “105 take away“. Il collega e l’amico Daniele Battaglia ha voluto chiedere a Diletta alcuni dettagli più intimi sul particolare periodo che sta vivendo. In particolare, Battaglia le ha domandato come stesse vivendo la sua vita sessuale durante questi mesi.

Daniele e Diletta, oltre a lavorare insieme da molti anni, sono anche legati da una bellissima amicizia, per cui la conduttrice sportiva non ha avuto problemi a rispondere con disinvoltura alle domande del collega. Inizialmente, la Leotta ha risposto con una battuta sarcastica, dicendo “Dipende dalle dimensioni…”. Al che, tra le risate, ha subito aggiunto: “Ovviamente della pancia!”. Insomma, con delle risposte ironiche la futura mamma ha rotto il ghiaccio sull’argomento, per poi dare una risposta più specifica.

Difatti, nonostante non ci sia alcun pericolo ad avere rapporti sessuali durante la gravidanza, Diletta ha spiegato, come, anche dal punto di vista psicologico, la cosa potrebbe causare disagio negli uomini. “Una cosa è il punto di vista delle donne, un’altra è il punto di vista maschile. Non è infatti detto che psicologicamente l’uomo ne abbia voglia di farlo. Potrebbe vedere la donna come una sorta di teca che non va assolutamente toccata”, ha detto.

Diletta Leotta: i suoi ex fidanzati

Oltre che per la sua carriera professionale, Diletta Leotta ha fatto molto discutere per la sua vita privata e per le storie d’amore avute prima d’incontrare il padre della sua bambina, Loris. Per circa tre anni è stata legata sentimentalmente all’imprenditore e manager Sky Matteo Mammì, con il quale si è lasciata nel 2019. Dopodiché, la conduttrice ha iniziato una relazione con il pugile Daniele Scardina, finita verso l’estate del 2020.

Nel gennaio del 2021, invece, Diletta è stata fotografata per la prima volta al fianco dell’attore turco Can Yaman. I due sembravano molto innamorati, ma dopo qualche mese la storia è naufragata. Da lì, nella sua vita è arrivato Giacomo Cavalli, con il quale ha partecipato al matrimonio del fratello soltanto nel settembre del 2022. Passa poco tempo, però, e i due non appaiono più insieme. Ad ottobre, infatti, Diletta ha conosciuto Loris Karius durante una cena con amici a Londra e, da allora, i due non si sono più separati.