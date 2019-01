Nina Moric lancia una frecciatina: il messaggio è per Corona? La polemica

Nina Moric polemica sui social: la sua è una frecciatina per Fabrizio Corona? Le ultime parole della showgirl

Quello tra Nina Moric e Fabrizio Corona è sempre stato un rapporto ricco di alti e bassi. Dopo anni di disguidi e battaglie mediatiche i due, finalmente, negli ultimi tempi sono riusciti a ritrovare l’equilibrio perso, e tutto per il bene del figlio Carlos. Il fatto che siano di nuovo in pace e in armonia, tuttavia, non vuol dire che siano sempre d’accordo su tutto, anzi. Quando Nina Moric ha avuto delle perplessità in merito ad alcune scelte prese da Corona, difatti, è sempre stata chiara e schietta nell’esprimere la propria opinione. E lo stesso ha fatto Fabrizio in molte occasioni. Su Instagram, però, stamattina la modella croata ha pubblicato un messaggio che a molti è sembrato avere un tono polemico. Le sue parole erano rivolte all’ex marito?

Nina Moric tuona su Instagram: le sue parole sono rivolte a Fabrizio Corona?

“Ancora una volta ho scelto il silenzio. Sempre e comunque il silenzio. Più che mai, un silenzio eloquente. Cerco con forza di far tacere il subbuglio della mente o del cuore, metto a tacere il continuo flusso di informazioni in cui sono immersa”. Queste le parole scelte da Nina Moric per dare forma e voce ai propri pensieri. La stessa, poi, il suo messaggio su Instagram stories lo ha continuato scrivendo: “Non comunico sui social network il mio sentire ma, soprattutto, non faccio parlare mio figlio. Almeno io”.

Nina Moric contro Corona? Ecco perché tutti hanno pensato a Fabrizio

Il fatto che Carlos sia intervenuto proprio ieri alla presentazione del libro del padre, oggi, ha spinto molti fan di Nina a credere che il suo messaggio, in realtà, altro non fosse che una frecciatina per Corona. È così? Se e quando la Moric deciderà di rompere il silenzio, lo stesso nel quale stamattina ha scelto di chiudersi, scopriremo qual è stata veramente l’origine di questo suo malumore.