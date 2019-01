Fabrizio Corona racconta la sua vita senza filtri: nuove dichiarazioni e confessioni inaspettate su Belen

Fabrizio Corona torna a far parlare di sé. Gli stralci dei capitoli del suo nuovo libro (Non mi avete fatto niente, edito Mondadori), pubblicati in anteprima su Chi, stanno già affollando le pagine dei principali siti web. Ad accendere il gossip, tra tutte le rivelazioni fatte dall’ex fotografo, è un passaggio specifico della sua autobiografia: quello dedicato a Belen Rodriguez. Fabrizio racconta di aver capito quanto importante fosse Belen per lui quando, dopo aver ricevuto una brutta notizia riguardante suo figlio Carlos, la prima persona con cui ha voluto parlare (e la prima che lo ha fatto sentire a casa e lo ha capito) è stata lei. “Il 21 maggio vengo chiamato dagli psichiatri che seguono mio figlio Carlos. Mi dicono che non è un bambino come gli altri […] mi danno una brutta notizia che non posso rivelare” scrive Corona nel libro. “Piango, sto male, come se mi fosse crollato il mondo addosso. Istintivamente compongo il numero di Belen, perché il mio istinto e il mio cuore deragliano verso casa Rodriguez. Mi risponde subito e le basta un attimo per intuire che ho problemi. Quando mi accoglie a casa sua l’abbraccio e inizio a piangere. Ed è come se non ci fossimo mai allontanati”.

Corona confessa: Belen? “Ho provato a baciarla… mi ha cacciato di casa”

Belen, racconta poi l’ex re dei paparazzi, gli conferma che lei per lui ci sarà sempre. Parole queste che fanno scattare una sorta di molla in Fabrizio Corona. “È come se non ci fossimo mai allontanati. Come se non avesse mai sposato Stefano De Martino, amato Andrea Iannone e io non fossi mai stato con Silvia […] Ho la sensazione che quelle parole nascondano la possibilità di tornare insieme” scrive lui. Qualcosa però tra Fabrizio Corona e Belen Rodriguez succede, e il loro riavvicinamento subisce una battuta d’arresto. “Una sera commetto un gravissimo errore” svela Fabrizio “Belen mi invita a cena a casa sua, bevo e provo a baciarla. Lei mi ferma […] Io ormai mi sono messo in testa che la devo baciare. Sono ubriaco, forse insisto, le chiedo di dormire lì. Lei mi caccia di casa. Decido si non cercarla più”. Dopo qualche tempo, però, i due si risentono, si mandano qualche messaggio, si scambiano vecchie foto e la distanza che li aveva allontanati quella sera svanisce. Corona prova ancora forti sentimenti per Belen. Ed oggi svela di esserne consapevole più che mai.

Fabrizio Corona: tutte le donne avute dopo Silvia Provvedi

Se avesse la possibilità di esprimere un desiderio quello che Fabrizio Corona farebbe è chiedere di tornare indietro, recuperare e provare a costruire la famiglia che il destino gli ha impedito di avere insieme a Belen. Nel suo libro però, come possiamo apprendere dalle anticipazioni pubblicate da Chi, sono state fatte anche importanti e scottanti rilevazioni sulle sue storie passate. Un’avventura in palestra con una sudamericana, il flirt e la passione con Ginevra Rossini, la storia con Malena e Taylor Mega. Fabrizio nel suo racconto non risparmia dettagli ed è un fiume in piena. Silvia Provvedi? “Da quando mi sono lasciato con Silvia non ho avuto un momento di pausa” dice. “Perché come ho detto il mio cuore appartiene solo ed unicamente ad una persona: Belen Rodriguez”.