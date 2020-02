Nina Moric e Favoloso: a Live la perizia dei medici sui lividi

Nina Moric ospite a Live-Non è la d’Urso contro le cinque sfere: il responso dei dottori in merito all’immagine della presunta violenza

Continua la faida tra Luigi Mario Favoloso e la sua ex compagna Nina Moric, la quale lo ha accusato di averle procurato della violenza fisica durante la loro relazione. Della vicenda se n’è parlato ampiamente anche nelle scorse puntate del salotto di Barbara d’Urso: l’ex moglie di Corona pubblicò una foto sui social dove venivano mostrati alcuni lividi sul suo corpo, la quale dichiarò fossero delle percosse provocate da Favoloso. Nella puntata di Live del 2 febbraio Luigi ha replicato affermando che i lividi presenti nella foto in questione altro non sono che il risultato di un’intervento di mini liposuzione. Una settimana dopo, nella puntata del 9 febbraio, Nina ha affrontato le cinque sfere di Live per poter far chiarezza sulla vicenda. Barbara ha sottoposto le foto all’attenzione di tre medici chirurghi di fiducia per poter analizzare le presunte percosse: il risultato ha spiazzato tutti.

I medici di Live mettono in dubbio la showgirl: i lividi potrebbero essere ematomi dovuti ad una liposuzione

Nina Moric ha replicato alle recenti accuse di Favoloso, il quale ha proceduto ad una contro denuncia indirizzata alla ex compagna per diffamazione. Come promesso nella puntata precedente, Barbara ha fatto analizzare l’immagine della presunta violenza a tre esperti di chirurgia plastica per scoprire se la tesi di Luigi Mario fosse veritiera. Stando a quanto dichiarato dai medici, i lividi sarebbero solo frutto di un intervento estetico. Fra i tanti ad confermare la versione di Favoloso è Giacomo Urtis, il famoso chirurgo dei vip, che in una Stories di Instagram ha messo in dubbio le parole della modella. Nello specifico ha mostrato un piccolo buco presente sulla schiena di Nina in cui, stando alle sue dichiarazioni, sarebbe stato infilato la cannula per effettuare l’intervento estetico.

Nina attacca Favoloso sui social: “Vivevo nel terrore”

Solo pochi giorni fa, la donna ha pubblicato diverse storie di Instagram nelle quali avrebbe raccontato la sua verità sull’ex gieffino. “Non vi da diritto di accusarmi che sono la vergogna per tutte le donne che hanno subito la violenza. Ho parlato in pubblico perché solo così ho potuto gridare il mio vissuto a voi sconosciuto. Non volevo che mi cercasse più, vivevo nel terrore e paura che mi cercasse di nuovo“.