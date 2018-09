Nina Moric e Favoloso di nuovo insieme: dopo l’annuncio di lui arriva la replica di lei

Nina Moric e Luigi Favoloso sono tornati insieme: la replica di lei alla dichiarazione d’amore di lui

Il ritorno di fiamma tra Nina Moric e Luigi Favoloso è ormai stato confermato dai diretti interessati sui social. I due, infatti, sono recentemente partiti insieme in vacanza e, per l’occasione, non si sono certo nascosti dai propri fan. L’ex gieffino, inoltre, ieri ha voluto ribadire i propri sentimenti per la modella croata, condividendo su Instagram parole d’amore a lei dedicate. “È facile amarsi e stare insieme quando tutto va per il verso giusto, molto più complicato è farlo nonostante mille avversità, nonostante tante persone contro” aveva scritto Favoloso “Abbiamo superato una complicata tempesta e adesso, complice anche questa bellissima vacanza lontano da tutti, sembra realmente tornato il sole”. Alle sue dichiarazioni, poi, è seguita anche la replica di Nina che, pur non dimostrando lo stesso slancio del fidanzato, è sembrata anche lei intenzionata a riprovarci seriamente.

Nina Moric risponde alla dichiarazione d’amore di Luigi Favoloso: il commento della showgirl non passa inosservato

Sotto la romantica dichiarazione d’amore di Luigi Mario Favoloso, tra tutti i commenti, l’intervento di Nina Moric non è passato inosservato ai fan della coppia (che hanno subito lasciato tantissimi like alla modella). “Ci si innamora delle parole, credendo che i fatti possano essere comunque all’altezza” ha scritto l’ex di Fabrizio Corona sotto l’ultima immagine condivisa da Favoloso su Instagram. Tra i due quindi, dopo il GF Vip, sembra essere tornato ufficialmente il sereno.

Nina Moric e Fabrizio Corona di nuovo vicini per il figlio Carlos: Luigi Favoloso contrario

Pace e serenità Nina Moric pare aver ritrovato anche con Fabrizio Corona. Entrambi infatti, soprattutto per il bene del figlio Carlos, si sono molto avvicinati in queste settimane. Contrario a questa liaison (o per lo meno a come è stata raccontata ai media) si è apertamente dichiarato Luigi Favoloso che, con un lungo post sui social, non ha risparmiato critiche a Corona. Oggi, però, l’ex gieffino pare aver messo da parte i vecchi rancori. Forse per amore di Nina è pronto a dimenticare tutto e a voltare pagina?