Nina Moric e Favoloso sono tornati a vivere insieme: crisi ufficialmente superata

Nina Moric e Luigi Favoloso sono tornati a vivere insieme: dopo il Grande Fratello la coppia ritrova il sereno

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Nina Moric e Luigi Favoloso. La crisi attraversata durante la permanenza di lui all’interno della Casa del GF, infatti, sembra ormai essere solo un brutto ricordo. Quelli che li seguono sui social, probabilmente, questo già lo avranno notato. Dopo la vacanza insieme e il riavvicinamento, inoltre, pare che la coppia abbia deciso proprio recentemente di tornare a vivere insieme. A pubblicare la notizia, nello specifico, è stato il settimanale Oggi nel suo ultimo numero.

Nina Moric perdona definitivamente Favoloso: una seconda chance per Luigi dopo il GF

Come scritto nella rubrica Pillole di Gossip di Oggi: “Nina Moric e Luigi Favoloso sono di nuovo una coppia”. Dopo il Grande Fratello Vip, dunque, “La showgirl croata, infatti, avrebbe perdonato le intemperanze di lui e gli avrebbe concesso una seconda opportunità molto concreta”. Quale? “I due sarebbero tornati a vivere sotto lo stesso tempo”. I problemi del passato, quindi, possono adesso considerarsi superati. Entrambi, stando a quanto emerso, sembrano davvero intenzionati a far durare ancora tanto tempo la loro storia d’amore.

Luigi Favoloso: crisi superata con Nina Moric e pace fatta con Fabrizio Corona

Il sentimento oggi che lega Nina Moric e Luigi Favoloso ha finalmente ricevuto l’approvazione anche da parte di Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, infatti, ha dichiarato sabato scorso a Verissimo di aver fatto pace con l’ex concorrente del Grande Fratello e di aver capito che si sbagliava sul suo conto. Secondo Corona, in particolare, Favoloso è un ragazzo che ha molto a cuore la serenità di Nina. Per questo motivo, oggi, Fabrizio si è ricreduto su Luigi ed è contento che la sua ex moglie abbia ritrovato il sereno con lui.