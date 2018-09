Luigi Favoloso e Corona hanno fatto pace, Fabrizio: “Ho capito che…”

Luigi Mario Favoloso e Fabrizio Corona hanno fatto pace

Pace fatta tra Luigi Mario Favoloso e Fabrizio Corona. A rivelarlo l’ex re dei paparazzi nell’ultima intervista rilasciata a Verissimo. Dopo il riavvicinamento a Nina Moric, Corona ha cercato di instaurare un legame pure con l’ex concorrente del Grande Fratello. E ora i due hanno un buon rapporto, come confidato da Fabrizio a Silvia Toffanin. “Ho recuperato un rapporto con Luigi. Ho capito che è una persona per bene, che ci tiene molto a Nina. Ci sentiamo, abbiamo un ottimo rapporto”, ha fatto sapere Corona. Che, curiosità, qualche settimana fa ha cominciato a scambiarsi piccanti messaggini con Patrizia Bonetti, la studentessa di 22 anni con la quale Favoloso ha avuto un breve flirt nel reality show condotto da Barbara d’Urso. Questi sms hanno fatto infuriare Zoe Cristofoli, l’ultima fidanzata di Fabrizio, che ha subito mollato il 44enne.

Verissimo: le parole di Fabrizio Corona su Nina Moric

Nell’intervista a Verissimo, Fabrizio Corona ha parlato di Nina Moric e del suo rapporto ritrovato. “Nina è la persona più buona che esista sulla faccia della Terra ma è anche una persona molto problematica. E molti problemi nascono per colpa mia. Dopo anni ho ricucito finalmente i rapporti: io le persone buone me le porto dietro tutta la vita. Secondo me è ancora un po’ innamorata di me ma con Nina non tornerò mai insieme, però starò con lei tutta la vita. Il mio sogno è prendere una casa grande negli Stati Uniti e andarci a vivere tutti insieme”, ha confidato l’uomo.

Fabrizio Corona a Verissimo: “Ora sono single”

Dopo la breve relazione con Zoe Cristofoli, Fabrizio Corona è single e ha scelto di restare da solo per un po’. Il suo grande amore resta dunque il figlio Carlos Maria, avuto dalla Moric.