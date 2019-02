Nina Moric e Luigi Favoloso alle strette: “Crisi nera” tra i due

Nina Moric e Luigi Favoloso si sono lasciati? Gli ultimi aggiornamenti parlano di una “Crisi nera” tra i due

Della crisi di coppia tra Nina Morici e Luigi Mario Favoloso si vocifera ormai da diverso tempo. Il fatto che i due abbiano passato le feste di Natale divisi e che continuino a mostrarsi lontani (sopratutto sui social) ha portato alcuni a credere che tra di loro fosse addirittura finita. I diretti interessati, nel frattempo, della questione continuano a non proferire parola. Il settimanale Oggi, però, non sembra avere dubbi circa la loro situazione sentimentale. Come scritto nell’ultimo numero, nello specifico, la coppia pare sia essere nel bel mezzo di una “Crisi nera”.

Nina Moric e Luigi Favoloso ultime news: lei avrebbe deciso di chiudere la relazione con l’ex gieffino

A Milano, come riportato nella rubrica Pillole di Gossip di Oggi, voci sempre più insistenti parlerebbero di Nina Moric e Luigi Favoloso come una coppia ormai scoppiata. “Dopo una riconciliazione assai altalenante la showgirl croata avrebbe deciso di troncare con l’imprenditore napoletano per dare la priorità a se stessa, a suo figlio Carlos e a nuovi progetti professionali” è stato scritto sulla coppia. Entrambi, però, in più occasioni si sono allontanati per poi ritornare più uniti di prima. Sarà questo il caso? Staremo a vedere.

Luigi Favoloso dopo Nina Moric si consola con le sue amiche: il gossip impazza ma lui smentisce ogni tipo di relazione amorosa

Di Luigi Favoloso, nel frattempo, giornali e siti di gossip continuano a parlare sopratutto per via delle sue ultime frequentazioni femminili. Da quando non si fa vedere più in compagnia di Nina Moric l’ex concorrente del Gf non è mai rimasto in cattiva compagnia. Le donne con cui l’hanno paparazzato, però, sono tutte sue amiche. Come Ginevra Lambruschi, cui smentita del loro flirt è arrivata il giorno dopo alle immagini che li ritraevano insieme per le vie di Milano.