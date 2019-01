Luigi Favoloso e Ginevra Lambruschi stanno insieme? Arriva la smentita

Luigi Favoloso chiarisce: il flirt con Ginevra Lambruschi? “Fake news!”

In questi giorni avevano fatto il giro dei social alcune foto di Luigi Favoloso in compagnia di Ginevra Lambruschi, modella ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Sono bastate alcune immagini di loro due insieme a Milano per far scoppiare il gossip sul loro conto. Ma quanto c’è di vero nella notizia riguardante il presunto flirt tra i due? Luigi Favoloso ha davvero voltato pagina con Ginevra dopo Nina Moric? A fare chiarezza sulla natura del loro rapporto, pochi minuti fa, c’ha pensato Favoloso in persona. L’ex gieffino su Instagram, dopo aver riportato parte di una notizia che riguardava lui, la Lambruschi e la loro presunta relazione, ha scritto a chiare lette: “Fake news”.

Luigi Favoloso: smentito il flirt con Ginevra Lambruschi ma nessun accenno alle voci sulla crisi con Nina Moric

Tra Luigi Favoloso e Ginevra Lambruschi, dunque, non c’è niente. Il motivo per cui basta poco per spingere gli appassionati di gossip ad attribuire all’ex concorrente del Grande Fratello nuovi amori e frequentazioni (come era successo, per esempio, con Fabiana Britto) affonda sicuramente le sue radici sulle voci – sempre più insistenti – riguardanti la presunta crisi con Nina Moric. Favoloso e la modella croata si sono davvero lasciati? Perché continuano a lanciare diverse frecciatine sui social ma non chiariscono ai fan quali sono, al momento, i loro rapporti?

Nina Moric spiazza i fan sui social: l’ultimo messaggio sembrerebbe confermare la fine della storia con Luigi Favoloso

Se Nina Moric e Luigi Favoloso si sono lasciati noi, per il momento, non lo sappiamo per certo. Alcuni indizi lasciati da entrambi su Instagram, però, sembrerebbero confermare questa tesi. Ieri, per esempio, Nina con un messaggio ha ironizzato su San Valentino, portando tutti a credere che, probabilmente, le cose per lei non vadano tanto bene dal punto di vista sentimentale.