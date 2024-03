Nina Moric e Corona insieme a Napoli: colpo di scena e dettagli

Colpo di scena nella saga famigliare con protagonisti i due ex coniugi Fabrizio Corona e Nina Moric. Dopo essersi accusati a vicenda in modo pesante di recente, l’ex re dei paparazzi e la modella croata pare che si stiano riavvicinando. Sembra infatti che sia tornato il sereno. I due sono stati avvistati assieme a Napoli nella serata di mercoledì 20 marzo. Entrambi hanno presenziato a un evento, ossia la sfilata di Monelli kids, un negozio d’abbigliamento multibrand che sorge nella città partenopea (lo store ha sede in Via Foria 51/55 ed è diventato famoso grazie alla sua viralità su Tiktok).

Segnali di distensione tra Nina Moric e Fabrizio Corona

Corona e la Moric non hanno postato alcunché. Ci hanno pensato Titti e Ludovica, cioè coloro che gestiscono la pagina ufficiale di TikTok “Monelli Kids”, a pubblicare dei contenuti in cui si possono notare sia l’imprenditore sia la showgirl. Un bel segnale di distensione dopo che nei mesi scorsi sia Nina sia Fabrizio si sono scambiati paroline tutt’altro che tenere. Addirittura, a Belve (Rai Due), Corona è arrivato a dire che l’ex moglie non ci sarebbe più stata nella vita del figlio Carlos in quanto incapace di prendersi cura di lui.

All’epoca la Moric non prese affatto bene le dichiarazioni dell’ex marito, descrivendo Corona come una persona “malvagia”. L’intervista di Francesca Fagnani è stata trasmessa lo scorso settembre. Cosa sia accaduto da allora tra i due ex coniugi non si sa. Non si sa nemmeno se la loro presenza a Napoli all’evento sopra descritto sia stato mero lavoro oppure se ci sia in corso un riavvicinamento. Non tanto a livello sentimentale, quanto piuttosto familiare per il bene del figlio Carlos (22 anni il prossimo agosto).

Non si conoscono nemmeno i dettagli delle condizioni della Moric. Certamente nei mesi scorsi ha attraversato dei momenti difficili a livello psicofisico. Lei stessa lo ha ammesso in un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo. Lungo la chiacchierata è apparsa poco lucida e confusa. Tanti utenti che hanno seguito la chiacchierata, in onda lo scorso novembre, hanno sostenuto che la modella croata avesse evidentemente bisogno di aiuto.