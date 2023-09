L’ira di Nina Moric dopo l’intervista di Corona a Belve: “Malvagità”

Non ha tardato ad arrivare la reazione di Nina Moric alle delicate parole pronunciate da Fabrizio Corona nel corso dell’intervista rilasciata a “Belve“, programma di Rai Due condotto da Francesca Fagnani. L’ex re dei paparazzi, alla giornalista, ha confessato che suo figlio Carlos, 21 anni, ha una malattia genetica e che avrà sempre bisogno di qualcuno al suo fianco. Quando la padrona di casa del talk gli ha domandato della madre Nina Moric, Corona ha tagliato corto.

“Non lo vede mai – ha dichiarato l’imprenditore -, io non riesco a colpevolizzarla o odiarla, lo so che nel suo profondo in quei pochi momenti di lucidità sta male perché non è madre; oggi sta troppo male o troppo fuori per capire che deve fare la madre. non ci puoi fare più niente, lei non ci sarà più per lui”.

Come ha preso le esternazioni fatte a “Belve” Nina Moric? Per nulla bene. Nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 settembre, la modella croata ha riportato su Instagram quanto detto dall’ex marito sul suo conto per poi commentare con una serie di massime, scagliandosi contro Corona.

Così la showgirl:

“Ripagate il bene col bene, restituisci il male con la giustizia! Quando un uccello è vivo, mangia le formiche. Quando l’uccello muore, le formiche lo mangiano. Da un albero si possono creare un milione di fiammiferi. Ma basta un fiammifero per bruciare un milione di alberi”. “Le circostanze possono cambiare in qualsiasi momento. Non svalutare né ferire nessuno. Potresti essere potente oggi, ma il tempo è più potente di te”. “Le persone veramente malvagie non feriscono solo gli altri. Sono addirittura orgogliosi del dolore che causano e poi cercano di incolpare le loro vittime”. “Alcune persone hanno più spinta di altre. Ma quando dico che la responsabilità spetta al pubblico, lo dico in senso morale ed etico!”

Nina Moric ha poi aggiunto: “Non fa mai male a uno sciocco presentarsi davanti a un pubblico, perché la sua capacità non è una capacità di sentimento. Ora racconta la tua richiesta di 3 anni di reclusione nei miei confronti. Sì, l’udienza sarà il 23 novembre. Per 10, 20, 30 nulla! Non vedo l’ora“.

“Le persone malvagie si sostengono sempre a vicenda, questa è la loro forza principale”, l’ultima massima snocciolata dalla modella croata.

Il riavvicinamento tra Corona e Nina Moric prima dell’allontanamento

Quando Corona uscì dal carcere si riavvicinò all’ex moglie. Nel 2018 addirittura si parlò di un ritorno di fiamma, dopo che Fabrizio e la modella apparvero insieme in diversi contesti assieme al figlio Carlos, dicendo di aver riunito la famiglia. In realtà non ci fu alcun ritorno in love, ma è vero che in quel periodo l’ex coppia passava molto tempo assieme. Poi qualcosa di è rotto. Carlos da mesi non vede più la madre e vive con il padre.

Non è chiaro il motivo che ha portato il 21enne a non dimorare più assieme alla Moric e a trasferirsi dal padre. Corona, a “Belve”, nel parlare di Carlos, come sopradetto, ha spiegato che è afflitto da un malessere psicologico imputabile a una malattia genetica. L’ex re dei paparazzi ha aggiunto che il figlio avrà bisogno di avere al suo fianco per tutta la vita qualcuno che lo aiuti. Quindi ha assicurato che un giorno, quando lui non ci sarà più, a Carlos non mancherà mai nulla perché ha predisposto tutto il necessario per il benessere del figlio.