Nina Moric lancia l’sos per il figlio Carlos, usando bastone e carota: “Vergognati per quello che dici […] Padre perdonalo perché non sa quello che fa”. La dura presa di posizione della modella croata è giunta dopo che il figlio avuto da Fabrizio Corona ha pubblicato una Stories Instagram in cui ha dichiarato con piglio deciso: “La determinazione è tutto nella vita, se non avete le p…e siete delle checche”. Ed è proprio sul termine checche che Nina ha ripreso il giovane che da pochi giorni ha tagliato il traguardo dei 18 anni. Come è noto la parola ha una connotazione tutt’altro che positiva in riferimento ai gay. La Moric ha poi chiesto scusa a nome del figlio, aggiungendo di non riconoscerlo più nell’ultimo periodo. Un vero e proprio appello d’aiuto.

Nina Moric: “Carlos non è in lui”

Nina si è detta assai addolorata nel vedere Carlos assumere determinati “atteggiamenti”, sostenendo che quel tipo di linguaggio non è assolutamente in linea con l’educazione che lei ha cercato di impartirgli. Non solo: la modella 44enne ha dichiarato che attualmente il figlio “non è in lui“. Quindi è passata a ricordare il ragazzo che le “leggeva e argomentava i saggi di filosofia”. Quel ragazzo, che adesso mostra “aggressività nei modi” e nelle “parole”, le manca. Solo pochi giorni fa Nina rimproverava anche l’ex marito Fabrizio Corona, usando toni duri ed esternazioni dirette. Nella fattispecie ha detto che Carlos “è una macchina da soldi per suo padre”. Dichiarazioni forti e inaspettate, soprattutto alla luce degli ultimi periodi in cui i due ex coniugi avevano recuperato serenità e tranquillità nel loro rapporto, proprio per il bene del figlio.

Nina Moric e Corona: clima teso

Di recente si è spesso parlato di un ritorno di fiamma a riguardo della Moric e Corona. In realtà non c’è mai stata una ri-unione sentimentale. Rispetto agli anni dei tribunali, però, i due ex si sono riavvicinati molto, affermando persino di essere una famiglia. Non nel senso tradizionale del termine, bensì in quello più ampio: vale a dire di sostenersi reciprocamente e di darsi una mano a vicenda. Qualcosa però negli ultimi giorni pare essere andato storto a giudicare dalle prese di posizione della modella: prima le dure parole su Corona, poi l’sos riguardante il figlio Carlos. Per Corona e Nina non c’è mai pace: il clima è teso.