Nina Moric, quanto manca Corona: parla la modella

Nina Moric, quanto manca Fabrizio Corona: le parole della modella croata lasciano il segno

Si avvicina il compleanno di Maria Carlos, il figlio avuto da Fabrizio Corona e Nina Moric nel 2002. L’adolescente, domani 8 agosto, compirà 17 anni e per l’occasione la modella croata è tornata a parlare dell’ex marito, tutt’ora in carcere. Nina ha speso parole affettuose attraverso un post su Instagram che ha lasciato il segno. Nonostante con Fabrizio l’amore è tramontato da diversi anni e nonostante lui continui a cascare in atteggiamenti discutibili, resta un forte attaccamento tra i due ex coniugi: questo il sunto del pensiero della Moric, che attualmente sta passando una lunga vacanza in Tanzania con Carlos e il compagno Luigi Favoloso.

Nina: Fabrizio manca da morire. Il messaggio dalla Tanzania

“Ci manchi da morire, ma domani festeggeremo insieme il compleanno di nostro figlio. Lontani ma vicini nel cuore” ha scritto Nina tra le sue Stories Instagram, pubblicando una foto di Corona e Carlos sorridenti. Attimi familiari che al momento non possono essere vissuti nel concreto, ma almeno possono essere pensati, sussurrati, immaginati. Ricordiamo che dopo gli attriti del passato l’ex re dei paparazzi e la modella croata sono tornati in ottimi rapporti. Le peripezie giudiziarie che li hanno coinvolti e le ostilità sono acqua passata. Addirittura durante l’estate scorsa, qualche voce gossippara aveva insinuato che tra i due ex fosse riscoppiato l’amore. Nulla di tutto questo: il rapporto è stato ricucito per il bene del figlio, ma il sentimento, quello nutrito di passione ardente, è sfumato.

Nina Moric e Luigi Favoloso: una love story coltivata lontana dai riflettori

Oggi Nina è felice al fianco dell’imprenditore Luigi Favoloso, che si è fatto conoscere sul piccolo schermo per la partecipazione al Grande Fratello. Dopo vari tira e molla, sembra che i due abbiano trovato il giusto equilibrio. Non avvezzi ai riflettori ‘rosa’, come hanno dichiarato più volte preferiscono vivere la propria vita sentimentale lontano dal chiacchiericcio. In questi giorni sono entrambi in Africa. Con loro c’è Carlos Maria.