Nina Moric e Corona sempre più vicini e complici: la reazione di Zoe Cristofoli

Fabrizio Corona e Nina Moric si mostrano sempre più uniti ai follower sui social: la reazione di Zoe Cristofoli

I problemi e le discussioni che in passato avevano portato Fabrizio Corona e Nina Moric allo scontro sembrano ormai essere stati archiviati definitivamente dai diretti interessati. I due, infatti, al momento sono tornati a frequentarsi e, per il bene del figlio Carlos, hanno più volte dichiarato che hanno intenzione di comportarsi come una vera famiglia. Sentimentalmente parlando, però, le strade di Corona e Nina si sono ormai divise da un pezzo. Lui, difatti, al momento è impegnato con l’influencer Zoe Cristofoli e lei, invece, è tornata insieme a Luigi Favoloso. Sui social, tuttavia, Fabrizio e la Moric continuano a mostrarsi ai propri follower più uniti e complici che mai, tant’è che molti per un periodo hanno addirittura parlato di un possibile ritorno di fiamma tra i due. La verità, però, è che ad unirli adesso pare ci sia solo un grande affetto e l’amore per il figlio. Ma Zoe, di tutto questo, che cosa penserà? Ebbene, poche ore fa, è stata lei stessa a fare chiarezza sui social. Il commento lasciato sotto l’ultima foto di Fabrizio e Nina, infatti, non lascia dubbi a tal proposito.

Zoe Cristofoli commenta la foto di Fabrizio Corona: ecco cosa pensa del feeling ritrovato con Nina Moric

“Nina dolce Nina” ha scritto Fabrizio Corona sotto l’ultima foto postata su Instagram qualche ora fa. La dedica tenera dell’ex re dei paparazzi, però, non ha certo impedito ai più maliziosi di lasciare commenti al veleno sotto la sua immagine. Alcuni, sempre sul web, avrebbero addirittura giudicato le attenzioni di Corona per la sua ex poco carine nei confronti di Zoe, la sua attuale fidanzata. A stroncare ogni polemica sul nascere, però, c’ha pensato la Cristofoli in persona. L’influencer al momento legata sentimentalmente a Fabrizio, infatti, sotto il post di lui e Nina insieme, ha scritto: “Family First”, accompagnando il tutto con un cuore (e mettendo così a tacere una volta per tutte le male lingue).

Nina Moric risponde a Zoe Cristofoli: la nuova fidanzata di Corona piace alla modella

Le parole di Zoe sono state accolte con altrettanto affetto da Nina Moric. Quest’ultima, infatti, ha lasciato tre cuoricini sotto il commento della Cristoli. Fabrizio Corona, quindi, pare aver trovato finalmente la serenità familiare che tanto desiderava. “Il riavvicinamento con Nina è una delle cose più belle che ho fatto e che mi rende più felice in assoluto” ha infatti dichiarato oggi Corona a Mattino 5. “Quella foto che avete visto postata sui social risale a domenica sera” ha poi aggiunto “E penso che da ora in poi, tutte le domeniche le passeremo così: insieme a mia moglie e a mio figlio a mangiare una pizza felici e sereni”.