Nina Moric scrive a Corona e spiazza i fan: “Fabrizio ho bisogno di te”

Nina Moric, il commento a Fabrizio Corona spiazza i fan: la modella sempre più vicina al suo ex

Nina Moric e Fabrizio Corona sembrano pronti a riscrivere un nuovo capitolo della loro vita. Una storia dove entrambi (dopo le incomprensioni e le liti passate) si sostengono e si supportano a vicenda per il bene d Carlos. Entrambi, in diverse occasioni, hanno più volte ribadito di aver ritrovato la complicità di un tempo, non tanto da un punto di vista sentimentale quanto da un punto di vista affettivo. Di tornare insieme, sia chiaro, non ne hanno intenzione. Questo, tuttavia, non esclude un rapporto civile e sereno tra i due. A testimonianza di ciò l’ultimo messaggio di Nina lasciato sui social a Fabrizio che, per contenuto e scelta delle parole, ha decisamente spiazzato i fan.

Nina Moric scrive a Corona sui social, il commento: “Fabrizio ho bisogno di te”

L’ultima foto postata da Fabrizio Corona su Instagram, almeno apparentemente, sembra non avere nulla di strano. Qualcosa, anche se non sappiamo cosa, ha evidentemente turbato Nina Moric che, sotto il post dell’ex marito ha scritto: “Fabrizio ti prego, non andare nel tuo buco nero. Ho bisogno di te, anzi abbiamo bisogno. Carlos ti ama. Sii presente”. Un commento quello della Moric che ha decisamente spiazzato i fan. Non è la prima volta che la showgirl palesa i suoi pensieri tramite i social. Perché abbia scelto proprio queste parole oggi, come però abbiamo già anticipato, non ne abbiamo idea.

L’ultimo commento di Nina Moric a Fabrizio Corona (come vi abbiamo mostrato qui) risale a qualche giorno fa. Sotto una foto dell’ex fotografo e il figlio Carlos la modella croata aveva commentato così: “Tu sei l’unica persona che voglio con me anche quando non voglio nessuno. Ti amo Carlos Maria. Grazie Fabrizio per questa bellissima immagine”.