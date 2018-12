Corona, la foto col figlio Carlos piace a Belen: il commento di Nina Moric

Fabrizio Corona insieme al figlio Carlos conquista: il like di Belen e il commento di Nina Moric

Nina Moric e Belen Rodriguez sono state due delle donne più importanti della vita di Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, da quando è uscito dal carcere, di essere ancora molto legato alle due donne non lo ha mai negato. Tra i suoi amori più grandi, tuttavia, quello che supera tutti e non teme concorrenza è sicuramente quello per il figlio Carlos. Di lui Corona parla solo come un padre orgoglioso sa fare e questo, oggi più che mai, lo accomuna molto a Belen e Nina (mamme innamorate dei propri figli). Sarà per questo che, su Instagram, all’ultimo post condiviso da Fabrizio hanno entrambe reagito mostrando il loro apprezzamento. Al like discreto della Rodriguez ha fatto seguito un lungo commento della Moric che dall’affetto di e per Carlos sembra oggi trarre la sua più grande forza.

Corona e Carlos “Amore Puro”, arriva il lungo commento di Nina Moric: “Grazie Fabrizio”

La foto di un’abbraccio e una dedica, breve ma piena di significato: “Amore puro”. Questo l’ultimo post condiviso da Fabrizio Corona che ha scaldato il cuore di tutti sui social. L’immagine, ovviamente, è arrivata anche a Nina Moric che, orgogliosa di quel ritratto di vita quotidiana, ha scritto: “Tu sei l’unica persona che voglio con me anche quando non voglio nessuno. Ti amo Carlos Maria. Grazie Fabrizio per questa bellissima immagine”. Se tra Nina e Fabrizio oggi è tornato il sereno, in fondo, è anche merito del figlio che li ha riuniti e dell’amore ,puro e inquantificabile, che in Carlos trova la sua massima espressione.

Nina Moric difende Fabrizio Corona: “Oggi Fabrizio è una persona nuova”

Del bellissimo rapporto che Fabrizio Corona ha con il figlio Carlos ne aveva parlato recentemente la stessa Nina Moric da Chiambretti. Del suo ex, nello specifico, a La repubblica delle Donne aveva preso le difese affermando: “Fabrizio in un’intervista di qualche tempo fa ha detto che non è capace ad amare. Ma non è vero. Lui è capace ad amare suo figlio Carlos. Grazie a lui abbiamo trovato un punto d’incontro e oggi Fabrizio è una persona nuova. Non sono d’accordo con quello che fa ma non merita di tornare in carcere”.