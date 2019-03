Nina Moric commenta Corona da Barbara d’Urso: la frecciatina

Nina Moric commenta l’ospitata di Fabrizio Corona da Barbara d’Urso: la frecciatina della showgirl non passa inosservata

Si è tanto parlato in questi giorni della decisione di Barbara d’Urso di dare spazio al suo show in prima serata (Live – Non è la d’Urso) all’ospitata di Fabrizio Corona. Tra i due, in passato, non è sempre corso buon sangue. Ieri sera, però, l’ex re dei paparazzi ha chiesto pubblicamente scusa alla conduttrice, dichiarando di sentirsi oggi un uomo migliore, intenzionato a non voler commettere più gli errori del passato. Tante sono state le persone che si sono sintonizzate su Canale 5 per assistere a questo confronto e, tra questi, c’è stato anche chi prima della puntata, probabilmente spinto dalla curiosità, sui social ha voluto chiedere a Nina Moric (ex di Fabrizio Corona e mamma del figlio Carlos) che cosa ne pensasse della cosa. Il commento della modella croata? Non è passato certo inosservato.

Fabrizio Corona a Live – Non è la d’Urso: arriva il commento di Nina Moric

“Pensi che Corona faccia bene ad andare dalla d’Urso?” ha scritto un utente a Nina Moric ieri su Instagram. Immediata, come si nota dall’orario, è arrivata la risposta della showgirl che, con un commento, ha replicato: “Non so chi siano”. Alcuni nelle sue parole hanno visto una chiara frecciatina a Fabrizio Corona e Barbara d’Urso. Altri, invece, hanno pensato che l’intenzione di Nina volesse essere semplicemente quella di fare dell’ironia sulla cosa, senza essere tirata in mezzo o alimentare gossip inutile sul suo conto. Quel commento, in fondo, è stato lasciato sotto una foto dove la Moric annunciava un suo nuovo progetto lavorativo, che nulla aveva a che fare con loro.

Nina Moric e Luigi Favoloso di nuovo insieme

Nina Moric e Luigi Favoloso sono tornati insieme (il video che lo conferma). Questo, dunque, è un periodo decisamente positivo per la modella che anche a livello lavorativo, come abbiamo visto, si sta dando tanto da fare per il suo nuovo progetto: un e-commerce di moda che darà spazio al suo marchio e dove sarà possibile acquistare i suoi quadri.