Nina Moric chiude con Corona: “Hai rubato soldi, hai usato tuo figlio”

Con un lungo post su Instagram Nina Moric è tornata ad attaccare l’ex marito Fabrizio Corona. L’ex modella croata ha accusato l’ex re dei paparazzi di aver rubato dei soldi e di aver usato per un tornaconto personale il figlio diciottenne Carlos. Nina ha svelato, nero su bianco, diversi retroscena del suo rapporto con Corona, che continua ad essere conflittuale e turbolento nonostante la riconciliazione di qualche tempo fa.

Nina Moric ha sperato, come scrive nella sua storia Instagram, in un cambiamento di Fabrizio Corona che, però, di fatto non sarebbe avvenuto. “Pensi solo ai soldi”, ha scritto senza giri di parole la 44enne. “Mi hai tolto tutto, mi hai rubato denaro, per non tacere che non ci hai mai sostenuto materialmente oltre che moralmente”, ha aggiunto la Moric.

Nina Moric, a quanto pare, non ha gradito alcuni scatti del figlio Carlos finiti su un noto settimanale di gossip: “Hai fatto scattare foto di nascosto, per poi venderle, fingendo ancora una volta un riavvicinamento mai sentito da parte tua”. E poi ancora: “Mi hai rubato denaro, per non tacere che non ci hai mai sostenuto materialmente oltre che moralmente”.

Nina Moric non ha esitato a definire l’ex re dei paparazzi un reietto e tramite il suo account Instagram l’ha invitato a prendere le distanze da lei e dal figlio Carlos:

“Vivi la tua vita ma non rovinare più la nostra. Noi non siamo la tua famiglia perché la tua presenza è una luce fredda in cui ogni cosa perde colore”

Prima di questo sfogo Fabrizio Corona aveva condiviso sui social network uno scatto col figlio Carlos e, taggando l’ex moglie, aveva assicurato che “uniti ce la faremo”. Al momento Corona non ha ancora replicato alle ultime dichiarazioni di Nina Moric.

Il figlio di Corona e Nina Moric si è diplomato

Di recente Carlos Corona ha sostenuto l’esame di maturità. Il ragazzo si è diplomato a pieni voti, per la gioia di mamma Nina Moric e papà Fabrizio Corona che l’hanno elogiato sui social network. L’ex modella, che aspettava il ragazzo all’uscita da scuola (il liceo classico Gonzaga di Milano), ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui abbraccia Carlos subito dopo il temuto esame.

Fabrizio Corona ha dato il suo appoggio e sostegno virtualmente, visto che si trova agli arresti domiciliari. Il 47enne si è detto però orgoglioso e soddisfatto del percorso portato a termine dal suo unico erede nonostante una vita piena di conflitti e problemi.

Nell’ultimo periodo a casa di Fabrizio Corona è stata avvistata Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne. A quanto pare i due avrebbero una relazione segreta anche se al momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito.