Nina Moric attanagliata dai rimpianti: “Carlos, non fare come me, promettimelo”

Nina Moric e Fabrizio Corona negli ultimi mesi hanno appianato gli attriti del passato, tornando a parlarsi, frequentarsi (non sentimentalmente parlando) e, soprattutto, cosa più importante, a prendere decisioni comuni per il bene del figlio Carlos. Gli anni burrascosi dei processi, degli affidamenti e, in generale, dei periodi bui sono alle spalle. Così oggi Carlos passa del tempo sia con mamma, sia con papà. Spesso al fianco di tutte e due, assieme. E proprio mamma Nina, ripensando al tempo trascorso, si è lasciata andare a una dedica al figlio che ha avuto il retrogusto amaro del rimpianto, ma anche il sapore intenso dell’amore materno.

“Io sognavo… Ma mi sono lasciata distrarre”

“Se sei buono la gente se ne approfitta. Tanti grandi dirigenti, lo sai come sono arrivati dove sono? Si sono barcamenati in mezzo alla corrente”, esordisce Nina in una delle sue Instagram Stories, rivolgendosi al figlio. La modella prosegue: “Non permettere a NESSUNO di dirti che non puoi fare qualcosa”. Largo poi ai rimpianti e ai consigli di seguire percorsi diversi dai suoi: “Non fare come me, promettimelo! Io sognavo… Ma mi sono lasciata distrarre. Ero in attesa che succedesse qualcosa e quel qualcosa era l’attesa; è la vita e va vissuta. Sii gentile e abbi coraggio. Voglio vederti volare, Angelo mio. Sono certa che lo farai”.

Corona e Nina: la famiglia ritrovata per il bene di Carlos

Nina e Fabrizio, nonostante tanti fan continuino a sperare in un loro grande ritorno di fiamma, hanno ribadito negli ultimi tempi di volersi molto bene e di aver appianato le ruggini del passato, ma di non essere intenzionati a tornare insieme. L’importante però è che oggi Carlos sia tornato a respirare un bel clima familiare. I tre hanno anche passato la vigilia di Natale sotto lo stesso tetto. D’altra parte già quest’estate erano stati in vacanza tutti assieme, in Puglia. Fu proprio allora che si diffusero le voci del gossip di un clamoroso ritorno d’amore, poi smentite in più occasioni.