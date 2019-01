Fabrizio Corona e Nina Moric, dolcezza alle stelle. ‘Botta e risposta al miele’: “Ok, Mahatma Gandhi”

Nina Moric nelle scorse ore è volata in Asia, più precisamente in Sri Lanka. Con lei il figlio. La modella croata sta passando dei giorni incantevoli con Carlos. E papà Fabrizio Corona, che si trova in Italia, lontano da loro, ha voluto comunque far sentire la sua vicinanza, dando vita a un ‘botta e risposta’ al miele con l’ex moglie. “Non si possono scoprire nuovi oceani se non si ha il coraggio di perdere di vista la riva”, ha scritto nell’ultimo post Instagram Nina, ritraendosi in uno scatto affettuoso mentre abbraccia amorevolmente Carlos. Immediato il commento di Corona: “Divertitevi e nutritevi“, con tanto di cuoricini al seguito per i due affetti. La Moric non ha perso occasione per fare della dolce ironia: “Ok, Mahatma Gandhi”. Ma non è finita qui…

“Dopo divertitevi e nutritevi, io ho chiuso… Chiudetemi il wi-fi”

Nina, rientrata in stanza d’hotel, ha dedicato anche una simpatica Stories al commento sui generis dell’ex marito: “Dopo divertitevi e nutritevi, io ho chiuso… Chiudetemi il wi-fi, non torno più. Carlos, devi essere nutrito…”. Lo scambio di battute tra i due ex coniugi e il breve filmato della modella hanno scatenato l’entusiasmo dei fan che sono accorsi numerosi a salutare la Moric, esprimendo la loro felicità per il rapporto recuperato con Corona e soprattutto con il figlio.

La famiglia ritrovata: Nina, Fabrizio e Carlos

Nina e Fabrizio, nonostante migliaia di fan sperino ancora nel grande ritorno dell’amore che fu, hanno ribadito negli ultimi tempi di volersi molto bene e di aver appianato le ruggini del passato, ma di non essere intenzionati a tornare insieme. L’importante però è che oggi Carlos sia tornato a respirare un bel clima familiare. I tre hanno anche passato la vigilia di Natale sotto lo stesso tetto. D’altra parte già quest’estate erano stati in vacanza assieme. Fu proprio allora che si diffusero le voci del gossip di un clamoroso ritorno d’amore, poi smentite in più occasioni.