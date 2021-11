Nina Dobrev, parla il fidanzato Shaun White: “Relazione complicata”

Continua, tra alti e bassi, la storia d’amore tra Nina Dobrev e Shaun White. I due fanno coppia fissa da quasi due anni e il lockdown trascorso insieme durante la pandemia ha rafforzato il loro legame. Ora la relazione va avanti però con più di qualche difficoltà. A parlarne è stato per la prima volta il campione di snowboard, da sempre molto restio ad aprirsi pubblicamente sulla sua vita privata.

Da qualche mese Nina Dobrev e Shaun White stanno portando avanti una relazione a distanza. Entrambi sono molto concentrati sulle rispettive carriere – lei divisa tra cinema e tv, lui nello sport – e non sempre riescono a ritagliarsi dei momenti a due.

“Sì, la distanza è difficile”, ha ammesso Shaun White in una recente intervista, parlando così per la prima volta del suo legame con la star della serie tv cult The Vampire Diaries. “Lei ha un talento incredibile e si impegna davvero in tutto quello che fa”, ha spiegato lo sportivo.

“È complicato, impegnativo, ma cerchiamo di restare sempre in contatto”, ha aggiunto Shaun White, che è molto coinvolto da questa storia d’amore, diventata più seria che mai mese dopo mese. La tecnologia aiuta molto Nina Dobrev e il fidanzato, che su Instagram condividono reciprocamente molte dediche appassionate.

Shaun White adora l’entusiasmo e la vivacità di Nina Dobrev. La 32enne bulgara è una grande sportiva e ama condividere questa passione con il fidanzato, che ha conosciuto tramite alcuni amici in comune. “È divertente, con lo snowboard ci sa fare”, ha confidato White. Di recente i due hanno trascorso insieme Halloween.

La vita privata di Nina Dobrev

Prima di conoscere Shaun White Nina Dobrev ha chiuso con lo sceneggiatore Grant Mellon. Nel passato sentimentale dell’attrice è poi impossibile non menzionare le storie con Ian Somerhalder e Glen Powell. Shaun ha invece detto addio dopo cinque anni alla cantante Sarah Barthel.

Shaun White e Nina Dobrev – nonostante le difficoltà quotidiane – credono molto nel loro rapporto e secondo i beninformati sperano presto di realizzare progetti importanti come il matrimonio e una famiglia.