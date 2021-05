Nina Dobrev e Ian Somerhalder storia: Claire Holt svela un segreto

The Vampire Diaries resterà nella storia della tv americana insieme alla storia, romantica e passionale, tra Nina Dobrev e Ian Somerhalder, rispettivamente interpreti di Elena Gilbert e Damon Salvatore. La serie tv ha chiuso i battenti nel 2017 ma solo a distanza di anni Claire Holt, la Rebekah del cast, ha deciso di svelare alcuni retroscena.

Come molti forse ricorderanno, Nina Dobrev e Ian Somerhalder si sono lasciati nel 2013 ma nonostante la rottura hanno continuato a lavorare insieme, indossando perfettamente i panni degli innamorati Elena e Damon. “Hanno mantenuto un atteggiamento super professionale”, ha spiegato Claire Holt durante un’intervista al podcast Not Skinny But Not Fat.

Claire Holt, che è stata anche protagonista dello spin off The Originals, ha ammesso di essere rimasta davvero stupita dal comportamento di Nina Dobrev e Ian Somerhalder. Dopo la rottura i due hanno continuato a lavorare come se nulla fosse, assumendo un atteggiamento davvero super professionale.

Nina Dobrev e Ian Somerhalder si sono conosciuti e innamorati proprio sul set di The Vampire Diaries. Hanno iniziato a frequentarsi nel 2010 ma hanno reso pubblica la loro liaison solo nel 2012. Il break up è avvenuto nel 2013: pare che a optare per la fine del rapporto sia stata Nina, che non voleva impegnarsi sul serio con Ian.

Somerhalder, dieci anni più grande della Dobrev, sognava infatti di mettere su famiglia mentre l’attrice bulgara voleva concentrarsi sulla carriera. La coppia ha continuato a lavorare insieme fino al 2015, fino a quando Nina non ha lasciato The Vampire Diaries per poi rientrare nell’ultimo episodio della serie, tra le più amate degli ultimi anni.

Claire Holt ha aggiunto a proposito della separazione tra Nina e Ian:

“Sul set non hanno mai dato segnali di cedimento, hanno fatto davvero un ottimo lavoro. Non deve essere stato facile”

Nel 2015 Ian Somerhalder ha sposato Nikki Reed, attrice di Twilight e amica di vecchia data di Nina Dobrev. I due hanno avuto nel 2017 la figlia Bodhi. Nel 2019 uno spettatore di Watch What Happens Live With Andy Cohen ha chiesto alla Dobrev se fosse strano per lei essere amica del suo ex e della moglie. Decisa la replica:

“Non credo sia strano, penso sia fantastico. Perché non tutti possono essere amici?”

Da qualche tempo Nina Dobrev è legata allo snowboarder Shaun White. I due sono inseparabili e hanno molto in comune. Un insider ha assicurato che l’attrice di The Vampire Diaries è davvero entusiasta di questa relazione e sta pensando seriamente ad un futuro con Shaun.