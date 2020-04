The Vampire Diaries Elena e Damon: perché gli attori Nina Dobrev e Ian Somerhalder non stanno più insieme

The Vampire Diaries, Elena e Damon e gli attori Nina Dobrev e Ian Somerhalder continuano a far sognare in Italia grazie alle repliche in onda ogni giorno su La 5. Com’è noto ai fan del telefilm, i due protagonisti principali del cast si sono amati per un lungo periodo. La passione è sbocciata già sul set della prima stagione ed è andata avanti per qualche anno prima dell’addio definitivo. Un addio che ha colpito i telespettatori di tutto il mondo, ben felici di vedere il Delena anche nella realtà. Ma perché una storia così bella e intensa è finita? A quanto pare i motivi che hanno allontanato Nina e Ian sono molteplici e sono legati alla differenza d’età e a sogni e progetti di vita diversi.

I motivi dell’addio tra Nina Dobrev e Ian Somerhalder

Nina Dobrev e Ian Somerhalder hanno iniziato a lavorare insieme nel 2009 ma sono diventati una coppia di fatto pure nella vita reale solo nel 2011. La rottura è avvenuta due anni più tardi, nel 2013. I diretti interessati hanno preferito non proferire parola su questa separazione che è stata piuttosto dolorosa. Anche perché i due sono stati costretti a continuare a girare scene d’amore sul set di The Vampire Diaries. Stando a persone vicino alla coppia tra i motivi che hanno allontanato Nina e Ian c’era la differenza d’età: ben dieci anni. Quando si sono mollati la Dobrev aveva 24 anni, Somerhalder 34. Inevitabilmente erano in due fase diverse della vita.

Nina Dobrev e Ian Somerhalder: obiettivi diversi

L’attrice bulgara voleva concentrarsi sulla carriera – cosa che sta facendo tuttora, soprattutto dopo i flop degli ultimi anni – mentre l’ex protagonista di Lost sognava matrimonio e figli. Un sogno diventato poi realtà grazie all’incontro con Nikki Reed che, sebbene sia coetanea di Nina, non si è lasciata scappare l’opportunità di mettere su famiglia con l’affascinante collega (dal 2017 la coppia ha una figlia, Bodhi Soleil). Ma secondo i beninformati nella rottura tra Nina Dobrev e Ian Somerhalder avrebbe influito parecchio pure la popolarità e notorietà acquistata in tutto il mondo.

La popolarità ha rovinato la relazione tra Nina e Ian?

Il gossip e l’interesse eccessivo di media e fan avrebbero mandato in crisi i due, poco avvezzi a parlare della propria vita privata pubblicamente. Nina e Ian hanno cercato di vivere la loro liaison nel massimo riserbo ma visto che The Vampire Diaries è stato uno dei telefilm più seguiti dell’ultimo decennio è stato parecchio difficile. Oggi la Dobrev e Somerhalder hanno un rapporto cordiale: Nina ha mantenuto un legame affettuoso pure con Nikki, sua amica fino all’inizio della relazione con Ian.