Nina Dobrev, nostalgia canaglia: dolce dedica per Paul Wesley

The Vampire Diaries gli attori oggi: Nina Dobrev e Paul Wesley sono ancora amici

A tre anni dalla fine di The Vampire Diaries Nina Dobrev e Paul Wesley continuano ad essere amici. L’attrice bulgara nei giorni scorsi è stata piuttosto nostalgica su Instagram e ha condiviso un vecchio scatto con il collega. “Mi manchi amico”, ha scritto tra le stories la 31enne. Pronta la replica di Wesley che sul suo account ha condiviso la stessa foto accompagnata dalla didascalia: “Mi manchi anche tu Dobreva”. Un rapporto, quello tra Paul e Nina, che oggi è granitico e solido ma che è iniziato nel peggiore dei modi. La Dobrev ha infatti confidato tempo fa che durante le riprese della prima stagione di TVD non è stato facile instaurare un legame con l’attore. Anche se la chimica tra i due è sempre stata unica tanto che Wesley è stato scelto per la parte di Stefan Salvatore solo dopo aver convinto i produttori tramite un provino realizzato con Nina.

Nina Dobrev e Paul Wesley migliori amici e nulla più

Nonostante l’intensa storia d’amore tra Elena e Stefan in The Vampire Diaries tra Nina Dobrev e Paul Wesley non c’è mai stato nulla di romantico nella realtà. Superato l’astio iniziale, i due sono diventati subito grandi amici e lo sono ancora oggi. Paul è grande amico pure di Ian Somerhalder, ex fiamma di Nina. Quest’ultima è oggi felice accanto ad un nuovo fidanzato, lo snowboarder Shaun White. Paul è invece convolato a seconde nozze con Ines De Ramon, una ragazza estranea al mondo dello spettacolo.

Paul Wesley regista, Nina Dobrev in cerca di un’occasione

Dopo The Vampire Diaries Paul Wesley ha affiancato alla carriera di attore quella di regista. Nina Dobrev ha tentato invece la strada di Hollywood e da anni è in cerca di un’occasione prestigiosa.